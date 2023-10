Les centres et les académies ne peuvent plus accueillir de matchs de championnat professionnel dans leurs locaux. Une décision de la Fédération Sénégalaise de Football qui a fait couler beaucoup d’encre. Le président de l’instance s’est expliqué.

Dans les colonnes du quotidien Record, le patron du football sénégalais estime que cette nouvelle règle suit les pas de la CAF et de la FIFA. « On a fixé des règles qui sont impersonnelles, qui ne ciblent pas des équipes parce que c’est le paradoxe au Sénégal. Cela a été une demande d’évoluer dans des stades parce qu’on parle de la Ligue professionnelle. Tout le monde a débattu du fait qu’on devrait organiser nos compétitions dans des stades aux normes. C’est la tendance au niveau de la FIFA, c’est la tendance au niveau de la CAF, et c’est ça qui justifie que cette mesure ait été prise, non pas pour dire qu’on ne joue plus à Diambars ou à Déni, pour dire que désormais voilà les conditions dans lesquelles nos compétitions de ligue professionnelle doivent se jouer et ce sont des règles qui sont universelles. Partout, ou on va dans le monde, c’est dans des stades qu’on joue. On ne peut plus se contenter de jouer nos matchs de championnats hors des stades mais, dans des terrains prives, qui ne remplissent pas forcement les critères d’organisation. C’est aussi simple que ça » a déclaré Augustin Senghor en marge de la finale du trophée des Champions, remportée samedi par Teungueth Fc. Un évènement sportif dont il était le parrain.

Alors que le problème d’infrastructures persiste au Sénégal, Me Senghor insiste sur le fait d’utiliser les stades disponibles pour développer le football local et lui donner plus de visibilité. « Je vous rappelle que c’est depuis août 2023 que la décision a été prise à l’unanimité par le Comité exécutif mais, sur demande du mouvement sportif. Donc, c’est aussi simple que ça. Nous avons l’obligation d’y aller et en espérant que tout se passera bien. Dans chaque ville, dans chaque région, il y a des stades qui peuvent accueillir nos compétitions. Organisons les là-bas et que les gens puissent s’organiser pour cela. Sinon, on pourra toujours rester là mais on ne pourra pas développer le football professionnel et le rendre attractif comme on le voulait. »

