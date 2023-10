Même les adverses ont admiré. Titulaire avec Monaco lors de la victoire (2-1) face à Metz ce dimanche, Krépin Diatta a évoqué le sublime but de Lamine Camara.

C’était la journée des bijoux. Alors que l’AS Monaco et le FC Metz s’affrontaient ce dimanche lors de la 9e journée de Ligue 1, cette rencontre a été marquée par trois superbes réalisations, dont une de Lamine Camara (19 ans). Le jeune milieu de terrain sénégalais a ouvert le score du match en marquant depuis le rond central. Un geste qui ne laisse personne insensible, même pas l’adversaire Krépin Diatta.

« Le plus but entre celui de Lamine Camara et d’Aleksandr Golovin ? Je dirais les deux. Il y a mon compatriote Lamine Camara qui a marqué un but fantastique, incroyable. Il est à féliciter parce que c’est un garçon qui est en train de monter en puissance. Mais dans tout le cas, ce fut un très bon match. Le plus important est qu’on a gagné », a déclaré le polyvalent international sénégalais au micro de Canal+

#Ligue1 🇫🇷 : LE BUT DE L'ANNÉE POUR LAMINE CAMARA 🇸🇳 ! Quelle inspiration exceptionnelle de l'international sénégalais de 19 ans 😱 pic.twitter.com/H1lSnCSJF0 — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 22, 2023

