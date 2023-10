Fragilisé par l’expulsion d’Ashley Young en fin de première période, Everton s’est incliné (2-0) sur la pelouse de Liverpool, ce samedi en début d’après-midi, dans le cadre de la 9e journée de Premier League.

Alors qu’il restait sur deux succès consécutifs en Championnat avant la pause internationale, Everton ne pourra pas enchaîner une troisième victoire de suite. La faute à un son plus grand rival de Liverpool qui a décidé de ne plus perdre dans le Merseyside Derby depuis 2011. En déplacement à Anfield ce samedi, les Toffees se sont en effet inclinés sur le score de 2 à 0.

Sans leur milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Gueye, laissé sur le banc des remplaçants, les hommes de Sean Dyche réalisait une bonne première période jusqu’à la 37e minute, lorsqu’Ashley Young, averti dès la 18e minute, a été expulsé pour une nouvelle faute, cette sur Luis Diaz. De quoi rendre la partie compliquée pour les visiteurs, qui ont pourtant longtemps tenu.

Solides, les défenseurs d’Everton et leur gardien de but Jordan Pickford ont repoussé plusieurs tentatives des Reds. Mais, à l’image de la faute de main de Michael Keane, ils ont fini par craquer et Mohamed Salah a ouvert le score (75e, s.p). L’Egyptien a parachevé le succès des siens en inscrivant un doublé en fin de rencontre. Au classement, Everton reste provisoirement 16e.

wiwsport.com