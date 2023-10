Pau avait à peu près tout du choix par défaut pour un gardien de la trempe de Bingourou Kamara. En dépit d’un CV riche de 36 apparitions en Ligue 1 entre Strasbourg et Montpellier, d’un statut d’international sénégalais (2 sélections), le petit a enrôlé le gros. Ni arrivé pour se lancer et encore moins pour se relancer, le portier de 26 ans aspirait à un poil plus d’égards et de temps de jeu. Ce qu’il a fini par trouver dans le Béarn, moyennant pas mal de sacrifices. D’abord financiers, en divisant au bas mot ses émoluments par deux par rapport à ce que « Bing » percevait dans l’Hérault.

Presque gêné d’aborder le sujet, le néo-Palois se fait beaucoup plus petit que l’impression qu’il dégage dans ses buts. « Je n’en parle pas beaucoup, parce qu’au final, ce n’est pas le plus important. Ces efforts ? Ce n’est rien, ça me fait plaisir. Je voulais juste une saison où on compte sur moi, où j’ai des responsabilités. »

Plus globalement « l’impression de se sentir désirer » a fait foi dans son choix, quitte à alléger son compte épargne. À défaut d’aligner, il n’y avait qu’à le vouloir très fort pour l’avoir. “ Les gens font attention à moi, font tout pour que je me sente bien. “ Un besoin de considération légitime, pour un gardien qui ne l’a pas toujours été à sa juste valeur.