Avant la réception du FC Metz ce dimanche, l’entraîneur de l’AS Monaco a souligné le niveau de performance de ses deux internationaux sénégalais.

Après avoir très peu été utilisés lors des tous premiers matchs de la saison en Championnat, Ismail Jakobs (24 ans) et Krépin Diatta (24 ans) semblent bénéficier plus de confiance de la part d’Adi Hütter. Avant la trêve internationale, les deux internationaux sénégalais ont même été titularisés ensemble face à Reims. Alignés en pistons gauche et droit, « Izo » et « Krepinho » n’avaient pas manqué de se distinguer lors d’une victoire 3-1 des Monégasques. L’entraîneur de l’ASM a tenu à souligner cet apport.

« Je ne souhaite pas seulement complimenter Ismail mais je voudrais évoquer aussi le match de Krépin qui a été bon. Tous deux ont beaucoup apporté et ont été très actifs. « Izo » a marqué un but juste avant la pause, dans un moment où Reims poussait, puis a adressé une passe décisive. Il est rapide et possède une très bonne qualité de centre. Il a gagné en confiance après cette rencontre et je pense qu’il fera un très bon match dimanche », déclare le technicien allemand autrichien en conférence de presse ce vendredi.

🎙️ À deux jours de la réception du @FCMetz, Ismail Jakobs et le Coach se sont présentés devant les médias 👇 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 20, 2023

