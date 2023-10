Prêté avec option d’achat par le Los Angeles FC lors des dernières heures du mercato estival, Mamadou Mbacké Fall ne peut toujours pas jouer avec le Barça B.

On est à la fin du mercato estival et le FC Barcelone vient d’officialiser la signature de Mamadou Ibra Mbacké Fall, en provenance du Los Angeles FC sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat. Mais pratiquement deux mois après son arrivée, le jeune défenseur central sénégalais – recruté en tant que joueur de la réserve – ne peut toujours pas jouer sous les ordres de Rafa Marquez car il est considéré comme non éligible.

L’international U23 doit donc prendre son mal en patience car il n’est toujours pas enregistré au niveau de la RFEF – Fédération Royale Espagnole de Football. La législation en D3 d’Espagne avec les joueurs étrangers étant beaucoup plus complexe qu’au niveau de la Ligue professionnelle de football, Mbacké Fall, qui a pourtant joué sous le maillot de Villarreal la saison dernière, doit donc suivre les matchs du Barça B en tribunes.

Mbacké Fall impressionne sous les regards de Xavi

Ce n’est pas nouveau. Moussa Wagué et Moussa Ndiaye, pour ce citer que ces anciens joueurs de la filiale du FC Barcelone, et même Mikayil Ngor Faye tout récemment, ont vécu pareille situation. Du coup, à défaut de pouvoir retrouver officiellement les terrains, le joueur de 20 ans se maintient en forme dans les entraînements, et pas n’importe lesquels. Depuis quelques jours, Mbacké Fall s’entraîne en effet avec l’équipe première.

Pendant la trêve internationale, alors que Xavi et Rafa Marquez organisaient des matchs amicaux entre leurs deux formations, le Sénégalais, lui, jouait en équipe première. Et selon Sport, il aurait laissé de bonnes impressions sous les regards attentifs, donc, de l’ancien milieu de terrain du club catalan. Preuve, Mbacké Fall était le seul et unique joueur de champ du Barça Atlètic à être présent à l’entraînement de l’équipe première ce jeudi.

Évidemment, cela ne veut rien dire, d’autant que l’ancien joueur de Villarreal ne peut pas non plus évoluer en équipe première tant qu’il ne sera pas enregistré comme un joueur de la réserve. Toutefois, en plus de pouvoir être un élément indispensable aux côtés de son compatriote Mika Faye, force est de constater qu’il pourrait bénéficier de la confiance de Xavi au fil d’une saison qui s’annonce bien longue pour le FC Barcelone.

🚨 Mbacke, who has not yet been able to play with Barça Atlètic, is showing great things in training. @scapde_45 🇸🇳 pic.twitter.com/7t3AYQIZZI — barcacentre (@barcacentre) October 19, 2023

