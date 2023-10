Devant un public survolté et devant l’actuel ministre des sports par ailleurs Président de Guédiawaye Football Club, le duel des clubs Banlieusards a tenu toutes ses promesses. Mais c’est Guédiawaye qui passe en finale.

Au terme d’un derby serré entre Pikine et Guédiawaye, les Crabes sortent vainqueurs lors de la séance des tirs au but. Après avoir été mené près d’une heure de jeu, Guédiawaye égalise sur une frappe de Lamine Mbengue, ancien joueur du CNEPS. Le ballon mal négocié par le portier de l’AS Pikine à la 57e minute de jeu, finit au fond de filets. Le match devient haché après cette égalisation, les joueurs de Pikine perdent leurs nerfs et l’arbitre s’oblige à distribuer des avertissements.

Pendant que les 22 acteurs peinent à retrouver leur efficacité, les supporters des deux camps font le show dans les gradins pleins à craquer. A la fin des 90 minutes, comme pour le premier match, l’arbitre siffle la fin de la partie. Les deux équipes vont se départager aux tirs au but. Guédiawaye l’emporte 4 buts et 3. Le portier des Crabes arrête le premier et le dernier tir des Pikinois. Le Jaraaf va affronter Guédiawaye Football Club en finale ce samedi 21 octobre et l’ASC HLM va croiser l’AS Pikine pour le match de la troisième place.

wiwsport.com