Le Jaraaf est la première équipe qualifiée en finale. Face à l’ASC HLM, les vainqueurs de la Coupe du Sénégal 2023 s’imposent aux tirs au but après un match nul d’1 but partout dans le temps réglemantaire.

90 minutes n’ont pas suffit pour départager le Jaraaf et l’ASC HLM dans cette demi-finale de la 5e édition du tournoi en hommage à l’ancien président de l’AS Pikine Papa Yade. Après avoir ouvert le score durant la première période, les Médinois se font surprendre par une belle équipe des HLM, coachée par Aly Malle. Pape Touré égalise à moins de 5 minutes après le début de la deuxième période. Les deux équipes multiplient les occasions mais les portiers font leur match. Malgré les remplacements des deux côtés, la victoire ne se dessine pas dans le match. Pape Ciré Dia procède à son dernier changement à une minute de la fin de la partie. Le gardien de but légendaire Cheikh Lô Ndoye prend la place de Lamine Bâ pour la séance fatidique.

Ndoye va être le héros attendu. Il stoppe les deux premiers tirs des HLMois et inscrit le but vainqueur. Le Jaraaf remporte la manche sur le score de 3 buts à 1 (Tirs au but). Les Médinois vont attendre le vainqueur entre l’AS Pikine et Guédiawaye Football Club. Quant à l’ASC HLM, elle va disputer le match de la troisième place.

wiwsport.com