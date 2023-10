Un seul nom pour en parler : Amadou Gackou. Un sprinter hors-pair dont les performances sont toujours inoubliables. Ce 18 octobre 2023 marque les 55 ans du record de 400 m qu’il détient toujours. On vous raconte l’histoire.

Le 18 octobre 1968, lors des Jeux Olympiques de Mexico, un athlète sénégalais âgé a l’époque de 28 ans inscrit son nom dans l’histoire de l’athlétisme sénégalais. Avec un chrono de 45 s 01, il termine à la 4e place de la course derrière les Américains Lee Evans, Larry James et Ron Freeman. Ces derniers ont réussi leurs courses avec ces chronos respectifs 43s 86 9 (record mondial), 43s 9 et 44s 4.

Quant à lui, Amadou Gackou, il participait pour la deuxième fois aux Jeux Olympiques et confirmait ainsi son renom en Afrique. Le sprinteur qui a fêté ses 83 ans en mars passe s’était confessé sur sa performance dans les colonnes du quotidien Le Soleil en 2020. « J’étais 4ème et j’étais très content parce que je n’avais eu qu’un mois de préparation là où les Américains dont Lee Evans, le vainqueur, qui m’avaient battu s’étaient préparés en altitude pendant 4 mois avec plusieurs compétitions à la clé» faisait-il savoir.

