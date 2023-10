Unique buteur sur penalty du succès des Lions face au Cameroun ce lundi, l’attaquant d’Al-Nassr s’est montré satisfait de la prestation de ses partenaires.

Sadio Mané après la victoire du Sénégal face au Cameroun :

« On s’est senti bien, ça se voit sur le terrain. On a eu une bonne semaine de préparation. Il y avait beaucoup de fluidité dans le jeu et moins de pertes de balles. On a eu ce qu’on voulait en préparant ce match. Dans l’ensemble, je pense qu’on a bien joué et on a eu pas mal d’occasions. On mérite de gagner.

Si le Sénégal a plus de certitudes que lors de la dernière CAN ? Je ne sais pas. C’est à vous de juger. Nous, de notre côté, essayons de s’améliorer de jour en jour pour pouvoir faire mieux. Si j’ai pensé au penalty de 2017 ? Non. On n’oublie pas mais on essaie d’en tirer des leçons, ce que j’ai fait. Je n’ai pas tremblé. »

wiwsport.com