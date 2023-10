Grâce à Sadio Mané auteur de l’unique but du match, l’équipe nationale du Sénégal s’est imposée devant le Cameroun en rencontre amicale ce lundi à Lens (1-0).

Dans un match globalement maîtrisé par le Sénégal, les champions d’Afrique en titre vont ouvrir le score au stade Bollaert Délelis après la demi heure de jeu grâce à Sadio Mané (35e ;1-0). Menés au score les Lions indomptables vont essayer de revenir au score sans pour autant y parvenir dans le premier acte.

En seconde periode le Cameroun revient avec beaucoup plus d’ambition. Les hommes de Rigobert Song se montrent beaucoup plus dangereux mais butent à chaque fois soit sur une bonne défense sénégalaise ou sur un Édouard Mendy précieux dans ses cages. C’est le cas à la 59e minute quand le gardien d’Al Hilal repousse des pieds un tir camerounais avant que Vicent Aboubakar ne trouve la barre transversale d’une tête lobée.

Procédant par contre face à un bloc camerounais plus haut sur le terrain, les Sénégal va s’offrir la balle de break. Malheureusement Ismaila Sarr manque d’efficacité devant André Onana alors qu’il est lancé seul en profondeur face au gardien mancunien (66e).

Pour tuer le match, Aliou Cissé insufle du sang neuf à son équipe avec les entrées d’Iliman Ndiaye et de Boulaye Dia. Justement l’attaquant de la Salernitana va s’illustrer à la 85e minute en touchant la barre transversale sur une frappe enroulée du pied gauche. Malgré quelques derniers assauts du Cameroun, le score n’évoluera pas. Le Sénégal s’offre ce classique du football africain et relève par la même occasion la tête après la défaite concédée à domicile lors du dernier match contre l’Algérie.

