Le capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal est revenu sur la victoire en amical, face au Cameroun ce lundi, à Lens.

Kalidou Koulibaly après la victoire (1-0) du Sénégal contre le Cameroun :

« On a gagné, c’est de bonne augure pour reprendre de la confiance après la défaite contre l’Algérie à la maison. Mais on sait qu’il y a des choses à travailler. C’était important de gagner ce match, surtout devant le public sénégalais qui est venu à Lens. On ne peut qu’être content ce soir. Si le Sénégal est plus fort que lors de la dernière CAN ? Je ne sais pas. On verra bien à la prochaine CAN.

Le plus important, c’est qu’on soit en pleine confiance, continuer à travailler et gommer les petites erreurs qu’on fait. On sait que ça va être une grande CAN. A nous de déjouer les statistiques qui disent que le champion en titre est souvent éliminé au premier tour. On fera de notre mieux pour aller le plus loin possible et défendre nos couleurs. On a eu ce qu’on voulait, un grand match.

Je pense que ça été un match plaisant pour nous, pour le Cameroun et pour tous les spectateurs. Après, c’était un match très difficile à jouer. C’est difficile de tout dévoiler maintenant vu qu’on est dans le même groupe à la CAN. Je pense qu’on a fait de bonnes choses. On a été solides derrière et on a trouvé de l’efficacité devant, même si on pouvait encore marquer quelques buts. On ne va pas faire la fine bouche. On est content d’avoir gagné ce match. »

