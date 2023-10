Lors du match contre le Cameroun, l’équipe sénégalaise a enregistré son premier clean-sheet depuis 2022. Un résultat satisfaisant non seulement pour la défense sénégalaise, mais aussi pour Edouard Mendy, qui a fait preuve d’excellents réflexes durant le match pour repousser les rares assauts camerounais.

Hier, le Sénégal a remporté un match amical contre les Camerounais. Une victoire de prestige pour le champion d’Afrique alors qu’ils s’apprêtent à défendre leur titre en Côte d’Ivoire. « Durant la CAN, nous avons traversé quelques épisodes mais nous sommes restés calmes et confiants. Nous avons beaucoup d’expérience et je pense que cela s’est montré lors des matchs comme contre le Brésil. Nous suivons notre chemin et sommes confiants. Il y a encore beaucoup de travail à faire avant cette Coupe d’Afrique des Nations et ce sera très dur. Et aujourd’hui c’est positivement qu’on va rentrer dans nos clubs », a déclaré Edouard Mendy à la fin de la rencontre.

Bien que cette victoire soit également marquée par un premier clean sheet depuis 2022, le gardien de but d’Al Ahly FC en Arabie saoudite se dit satisfait de la manière dont il a gardé les cages sénégalaises inviolées face à une grande équipe comme le Cameroun..« C’est quelque chose qui me chagrine un peu, moi le premier, même si ça faisait longtemps que je n’avais pas été en sélection Il est vrai qu’on concédait beaucoup de buts depuis un moment. Au contraire, c’était ce qui était notre force, ne pas concéder de but ou très peu. Donc c’est vrai que dans ce match contre le Cameroun il était important pour nous de vraiment fermer la boutique, comme on dit souvent, de ne pas encaisser de but et l’empêcher de briller. Je pense que c’est très important, et pour l’avenir également », ajoute Mendy.

