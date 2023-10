Grâce à une belle performance défensive et des choix tactiques réussis, l’Equipe Nationale du Sénégal a dominé le Cameroun (1-0) ce lundi en amical. Après la défaite contre l’Algérie en septembre dernier, les Lions se sont donc repris avec brio face à l’un de leurs prochains adversaires en poules, lors de la CAN 2023.

EDOUARD MENDY (5,5/10) : Sans surprise aligné d’entrée pour cette rencontre, le portier d’Al-Ahli a été sérieux ce lundi soir. Bien présent pour intervenir devant Vincent Aboubakar (43e) ou encore très déterminant pour réaliser un bel arrêt face à Darline Yongwa (60e), l’ancien joueur de Chelsea a été peu inquiété, à l’exception de quelques manques de communication avec ses défenseurs, dont Kalidou Koulibaly (24e, 45e). Il a aussi soigné ses relances, à l’image de celle-ci pour Ismail Jakobs à la 61e.

KALIDOU KOULIBALY (8/10) : Aligné à droite de la défense à trois, le capitaine des Lions a tenu son rang sur cette partie. Comme souvent, même si son excellent match a débuté par cette belle montée et ce petit pont sur Yongwa pour servir Ismaila Sarr (9e), le défenseur central d’Al-Hilal a utilisé ses qualités physiques pour s’imposer dans les duels – surtout aériens -, notamment devant Aboubakar (24e, 29e, 45e). Il a aussi participé sur les taches offensives puisque c’est lui qui obtient le penalty de la victoire. Ses récupérations, comme face à Toko-Ekambi (58e) ou Ngamaleu (82e), et ses relances ont été aussi vraiment intéressantes. Quitte à sortir les griffes pour réaliser un match de patron.

CHEIKHOU KOUYATE (7/10) : Peu utilisé en club depuis le début de saison, sa titularisation dans l’axe de la défense à trois a reflété d’une petite surprise. Mais l’habituel milieu de terrain a été très performant sur cette partie. Parfaitement concentré, il a été dominateur dans les duels et a récupéré de nombreux ballons grâce à sa capacité à défendre en avançant. On a aussi aimé sa prestation lorsqu’il a retrouvé son poste de prédilection en seconde période, coupant notamment des actions dangereuses du Cameroun, comme à la 69e et 71e. Remplacé en toute fin de match par Abou Diallo (non noté).

MOUSSA NIAKHATE (7,5/10) : Maintenu titulaire face à la grosse concurrence dans ce secteur défensif, le défenseur de Nottingham Forest a une nouvelle fois justifié la confiance de son sélectionneur. En couverture, le gaucher de 27 ans a été très sérieux en coupant plusieurs situations adverses. Dans les duels, il a dominé les attaquants camerounais dans les airs et a récupéré plusieurs ballons. Il a également utilisé ses qualités de relances pour lancer des offensives, à l’image de sa belle passe en profondeur pour Habib Diallo. Il marque de nouveaux jolis points.

KREPIN DIATTA (7/10) : Choisi pour occuper le poste de piston droit dans le 3-4-3 d’Aliou Cissé, l’habituel ailier droit a livré un très gros match qui pourrait lui permettre de s’imposer dans ce poste chez les Lions dans les prochains mois. Plein d’envie, le joueur de 24 ans a effectué un énorme travail, tant défensivement qu’offensivement. Il a eu une belle connexion avec Ismaila Sarr sur le côté droit et a été tranchant dans ces centres. A la fois solide et précieux face à Toko-Ekambi (18e, 80e), il s’est arraché sur le poteau de corner pour récupérer et emmener l’action de la frappe de Boulaye Dia sur la transversale. (85e). Un gros volume de jeu pour Krepinho, actif du début à la fin de cette rencontre.

NAMPALYS MENDY (6/10) : Titulaire dans son jardin et pour son retour en Equipe Nationale, le milieu de terrain du Racing Club de Lens, qui était absent en septembre dernier, a justifié le choix de son sélectionneur, dans un secteur également pleine de concurrence. Très rapidement mis dans le bon rythme, il a été bon dans son orientation du jeu et à la récupération, à l’image de son retour devant Aboubakar pour soigner une perte de balle de Koulibaly (16e). Auteur de beaux gestes techniques, d’une justesse et d’une simplicité sur ses actions, Nampalys Mendy a aussi été bagarreur pour délivrer une belle prestation. Remplacé à la 78e par Idrissa Gueye (non noté).

PAPE MATAR SARR (6,5/10) : Dans la lignée de ses prestations à Tottenham depuis le début de saison, le milieu de terrain de 21 ans, aligné sur le côté gauche de l’entrejeu sénégalais, a encore affiché un visage très intéressant notamment grâce à une grosse activité et un gros volume de jeu. Séduisant dans ses projections, il a parfois porté le danger dans le camp camerounais et mis en difficulté certains adversaires, à l’image de sa montée à la 25e minute, faisant récolter un avertissement à Bryan Mbeumo. Après avoir parfaitement récupéré à la 66e, il aurait pu être passeur décisif si Ismaila Sarr avait soigné sa frappe. Remplacé à la 68e minute par Pathé Ciss (non noté) qui a abattu un bon travail dans les dernières minutes.

ISMAIL JAKOBS (7,5/10) : Dans la lignée de ses récentes prestations avec l’AS Monaco et dans un match où la plupart des joueurs sénégalais ont été réguliers, le piston gauche, lui, aura été parmi les tous meilleurs. Et ce n’est clairement pas Bryan Mbeumo qui dira le contraire. Tranchant sur son côté, l’ancien joueur de Cologne a été à l’origine de la première situation du match, avec une récupération, un dribble et un bon centre vers Ismaila Sarr (8e). Après avoir mis André Onana à contribution (13e), il est dans le coup de l’unique but du match en obtenant un coup-franc et en le frappant dans la bonne zone. Au four et au moulin, il a parfaitement déposé un nouveau coup-franc sur la tête de Sadio Mané. Indiscutable.

ISMAILA SARR (5/10) : S’il y a vraiment un secteur qui n’a pas totalement été au rendez-vous sur cette rencontre, c’est bien l’attaque. Et la prestation d’Ismaïla Sarr, d’abord, en est une parfaite illustration. S’il a souvent amené le ballon devant le but par ses accélérations, l’ailier de l’Olympique de Marseille a rarement trouvé le bon geste pour se créer des actions tranchantes. Lancé par Pape Matar Sarr, il fait le plus dur en mettant dans le vent la défense camerounaise pour se mettre face à Onana, mais il manque le cadre en écrasant trop sa frappe, alors qu’il y avait des solutions à l’opposée. Trop intermittent avant de céder sa place à la 78e à Iliman Ndiaye (non noté).

HABIB DIALLO (4/10) : Préféré à Boulaye Dia, l’attaquant d’Al-Shabab n’a pas eu une partie facile. Après avoir manqué sa reprise sur un bon centre de Sadio Mané à la 8e, il a ensuite rarement été servi dans le bon sens du terrain. Mais à défaut d’avoir quelque chose à se mettre sous la dent, il a été bon dans les déviations et même parfois à la récupération, avant de céder sa place à la 68e à Boulaye Dia (non noté), qui a malheureusement trouvé la barre transversale sur une lourde frappe du gauche (85e).

SADIO MANE (5,5/10) : Un nouveau match rageant pour les supporters… À l’image de sa tentative de lobe à la 6e ou encore de son centre pour Habib Diallo à la 8e, l’attaquant d’Al-Nassr a démarré avec pas mal d’envie, et a transformé avec pas mal de force son penalty. Mais, ensuite, il a manqué de lucidité. Très peux d’accélérations tranchantes, trop d’imprécisions et de mauvais choix… pour ne préciser que ces points. Il pouvait clairement faire beaucoup mieux avec sa tête sur ce centre de Jakobs. 90 minutes encore, et on a le droit d’en attendre beaucoup plus de la part du double Ballon d’Or Africain.

ALIOU CISSE (7/10) : Il y a quelques jours, on annonçait déjà la possibilité de voir son équipe évoluer dans un système en 3-4-3 pour ce match. Et Aliou Cissé, comme il l’avait aussi sous-entendu en conférence de presse d’avant-match, a appliqué cette tactique. Avec réussite. En plus d’avoir surpris son homologue camerounais, qui s’attendait sans doute à autre chose, le sélectionneur a permis à plusieurs joueurs de se démarquer. D’Ismail Jakobs à Krépin Diatta en passant pour Moussa Niakhaté, Cheikhou, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr, beaucoup se sont trouvés dans ce système. L’envie d’essayer une autre facette, Cissé est aussi repassé à 4 derrière après la pause, et ses Lions n’ont pas mis du temps à reprendre le dessus sur les Camerounais. Les changements ont aussi été à l’heure. Difficile de dire s’il instaurera ce système dans la durée. Ce qui est sûr, c’est qu’il a trouvé une nouvelle formule pour surprendre.

