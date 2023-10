Face au manque d’assurance à droite et à la disponibilité des défenseurs centraux, Aliou Cissé pourrait être emmené à imposer une défense à trois, à commencer dès lundi face au Cameroun.

Une petite révolution tactique, faute d’avoir réellement d’assurance à droite ? Après avoir misé sur un 3-4-3, très vite modulé en 4-3-3 face à l’Algérie, Aliou Cissé pourrait véritablement changer de formule. Face au manque d’expérience et de réelles garanties au poste d’arrière droit, avec notamment l’absence longue durée de Youssouf Sabaly, le sélectionneur des Lions pourrait envisager d’aligner une défense à trois, dans un système en 3-4-3, pour affronter le Cameroun en amical, lundi, à Lens.

En septembre dernier, Aliou Cissé avait profité de plus d’une semaine de préparation pour travailler contre l’Algérie une défense avec trois axiaux. Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté et Abdou Diallo ont ainsi été titularisés face aux Fennecs. Pape Matar Sarr évoluait comme piston gauche, tandis que Youssouf Sabaly occupait le flanc droit. Certes, les Lions étaient rapidement passés à une défense à quatre, mais force est de constater que leur meilleure période dans cette rencontre était dans le premier quart d’heure.

« J’ai décidé de faire jouer Abdou Diallo (à gauche de la défense à trois) parce qu’avec Moussa Niakhaté dans l’axe, Diallo à gauche et Kalidou Koulibaly à droite, on pouvait sortir les ballons avec Youssouf Sabaly à l’intérieur. On a pu contrôler l’équipe algérienne qui était très haute, et on a trouvé des intervalles avec Idrissa (Gueye), Pathé Ciss et Pape Matar Sarr (qui semblaient jouer au milieu de terrain) », avait indiqué le sélectionneur après la défaite face à l’Algérie, précisant que son système tactique se transformait parfois en 3-2-2-3.

Des pistons habitués à une défense à trois

Ce fameux « 3-2-2-3 » pour Aliou Cissé (ou 3-4-3 pour d’autres), très peu utilisé par les Lions depuis l’arrivée d’El Tactico à la tête de l’équipe, avait permis à certains joueurs de s’exprimer pleinement. C’était le cas notamment de Moussa Niakhaté et Kalidou Koulibaly. Passer à une défense à trois pourrait aussi être un avantage pour certains joueurs habitués à jouer dans cette position, notamment les latéraux. Redevenu titulaire à Monaco, Ismail Jakobs s’illustre à ce poste de piston gauche et ne manquerait certainement pas de repères.

Couteau suisse d’Adi Hütter, Krépin Diatta est, lui aussi, capable d’occuper parfaitement le poste de piston droit, comme il l’a souvent fait durant son passage au Club Bruges, en Belgique. Noah Fadiga, également, joue à La Gantoise dans un système à trois défenseurs. En revanche, jouer à trois défenseurs ne serait pas sans conséquence au milieu de terrain. Avec des latéraux gauches et des pistons droits à sa disposition, Aliou Cissé ne pourrait faire jouer que deux milieux de terrain, ce qui laisserait moins d’opportunités à certains à ce poste.

En attaque, s’il instaure un 3-4-3, le sélectionneur imposerait trois attaquants, dont deux ailiers et un avant-centre. Ce qui pourrait donc emmener de la concurrence entre Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye pour le poste d’ailier droit… En tout cas, avec le match contre le Cameroun prévu dans quatre jours et à trois mois de la Coupe d’Afrique des Nations, où le Sénégal défendra son titre, Aliou Cissé aura encore le temps et quelques rassemblements pour peaufiner, perfectionner un système et statuer sur le choix des hommes pour l’animation.

