Le défenseur sénégalais d’Al Hilal Saudi a fait face aux journalistes en compagnie d’Aliou Cissé à la veille de la rencontre amicale à Lens entre le Sénégal et le Cameroun.

L’importance de l’aspect mental dans ce match ?

Oui l’aspect mental est important parce qu’on reste sur une défaite à la maison et on joue contre un grand d’Afrique. Demain ça va être un tout autre match que celui face à l’Algérie. On attendait ce match depuis très longtemps et je pense que demain tout le monde sera content. On est prêts à combattre contre toutes les équipes y compris le grand Cameroun qui trouvera aussi sur son chemin un grand Sénégal avec des certitudes, des joueurs expérimentés et de jeunes joueurs qui ont faim. Ça va être un grand match et on sait que mentalement nous sommes prêts. On ne va pas remettre en cause tout ce qu’on a fait jusqu’ici pour avoir perdu contre l’Algérie.

Comment aborder ce match contre un adversaire avec qui on partage le même groupe à la CAN?

D’ici la CAN il peut se passer énormément de choses. Je ne le souhaite pas mais il peut y avoir des blessure et autres. Pour demain on va être à 100% et jouer ce match pour le gagner. On ne va pas calculer et se dire qu’on va les jouer à la CAN. De l’autre côté aussi je pense que ce sera pareil. C’est loin d’être un match amical comme tout le monde l’a dit. C’est le match phare de l’Afrique et on va le jouer à fond pour le gagner comme lors du match contre le Brésil.

Le marquage individuel nous a valu un but contre l’Algérie, en êtes vous conscient pour le match de demain ?

Le marquage en zone et le marquage individuel, c’est une philosophie que le football a créé. On ne va pas réinventer le football. C’est vrai qu’on a failli sur ce match contre l’Algérie et sur un détail on a été sanctionné cash. On doit mieux communiquer, mieux travailler puisque que le coach nous a parlé de ça depuis longtemps. Maintenant il faut essayer de rectifier toutes les erreurs qu’on a fait par le passé en travaillant même si on sait que la perfection est très difficile à atteindre. Personnellement mon objectif est de prendre moins de but pour pouvoir retrouver cette solidité qu’on avait avant.

Wiwsport.com