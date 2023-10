Auteurs d’un début de saison mitigé, les Rangers avaient pris une décision radicale, notamment après la défaite contre l’Aberdeen le 30 septembre dernier, en se séparant de Michael Beale. L’ancien entraîneur de Queens Park Rangers a été officiellement limogé depuis et les dirigeants, qui avaient confié l’intérim à Steve Davis, s’étaient mis à la recherche de son remplaçant.

Après avoir étudié différentes options, notamment celle menant à Frank Lampard, le club écossais a finalement trouvé son bonheur ! Ce dimanche, il a annoncé en effet que Philippe Clement, qui tenait la corde depuis maintenant quelques jours, a été officiellement nommé pour endosser le costume de nouvel entraîneur du club où évolue le Sénégalais Abdallah Sima.

À 49 ans, le Belge retrouve donc un banc de touche, lui qui a été limogé de l’AS Monaco en juin dernier. Ce sera le cinquième club entraîné par le natif d’Anvers, après notamment Waasland-Beveren, Genk et Club Bruges. Troisième de son groupe en Europa League et qualifié pour les demi-finales de League Cup, le Glasgow Rangers est actuellement 2e de la Scottish Premiership.

💙 Welcome to #RangersFC, @philippe_clemnt #RangersFC is today delighted to confirm the appointment of Philippe Clement as the club’s new men’s first-team manager.

👉 https://t.co/wvKAcWhIFu pic.twitter.com/dGqlDjjnNn

— Rangers Football Club (@RangersFC) October 15, 2023