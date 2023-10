Après de longues années de carrière au plus haut niveau, Demba Bâ poursuit sa reconversion dans le monde du football. En effet, l’ancien attaquant de Newcastle et de Chelsea a validé un Master en gestion du Sport avec l’UEFA et le Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges. D’ailleurs, l’ancien joueur des Blues de Chelsea a été enthousiaste de partager la nouvelle avec sa communauté sur Twitter. « Heureux et fier d’une autre réalisation post-carrière avec un Master en gestion du sport. Réalisé avec l’UEFA et le Centre de Droit et d’Economie du Sport de Limoges », a indiqué Demba Bâ.

Selon l’ancienne gloire des Lions, ce parcours diplômant a été un challenge pour lui. « Cela a été un défi, après presque 20 ans de course dans les stades du monde entier, de retourner assis dans une salle de classe. Mais ça en valait la peine », a poursuivi l’actuel conseiller sportif de l’USL Dunkerque (France) et président du club sénégalais, Amitié FC.

Happy and proud for another post career achievement with a Master Degree in sport management. Made together with @UEFA and @CDESLimoges

It’s been a challenge after almost 20 years of running in the stadiums across the world to go back sitting in a classroom. But it was worth it.… pic.twitter.com/EXi3qxiOrZ

October 12, 2023