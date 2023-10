Joué ce jeudi, au stade Lat Dior de Thiès, le match amical entre les U15 du Sénégal et ceux du Maroc s’est soldé par un nul (4-4). Dans cette première manche d’une double confrontation amicale, les Lionceaux ont ouvert les hostilités sur un corner et cafouillage avant de se faire rejoindre et être menés au terme de la 1ère période.