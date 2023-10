Battu en demi-finale du Championnat du monde des Sourds par l’Ukraine, le Sénégal doit déjà se tourner vers son match pour la troisième place, où les Lions vont en découdre avec l’Egypte.

Parfois poussés au bout du suspense dans le Championnat du monde de football des sourds, le Sénégal parvenait toujours à trouver des solutions pour s’en sortir. Pas cette fois. En demi-finale, l’Ukraine, une des nations les plus fortes dans cette discipline, avait plus de chance en faveur et s’est imposée au bout d’une interminable séance de tirs au but (1-1, 7-8 tab).

Donc, les Lions vont devoir vite effacer la déception causée par cette élimination, d’autant plus qu’ils ont toujours une chance de marquer un peu plus leur empreinte dans cette compétition. En effet, ils joueront pour remporter la médaille de bronze face à un adversaire qui ne se lâche plus jamais avec le Sénégal, puisque ce sera l’Egypte en face dès ce vendredi en fin de matinée (08h30 GMT).

