Rigobert Song, le sélectionneur des Lions Indomptbles vient de communiquer sa liste de 24 joueurs convoqués pour les deux matchs amicaux face aux Lions du Sénégal et contre la Russie.

Les joueurs camerounais disputeront deux matches amicaux lors de la prochaine fenêtre de la FIFA, d’abord contre la Russie puis contre le Sénégal, champion d’Afrique en titre. Le sélectionneur camerounais Rigoberto Song a annoncé ce mercredi la liste des joueurs sélectionnés en prélude aux deux matches amicaux prévus contre les Russes à Moscou le 12 octobre et contre les coéquipiers de Sadio Mané à Lens le 16 octobre. Cette liste est particulièrement marquée par l’arrivée de Franck Magri, un nouvel attaquant né à Agen, en France. Il devrait honorer à sa première convocation en sélection nationale.

Par rapport à la dernière liste contre le Burundi dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, certains absents sont de retour. Jean Charles Castelletto purgeait une suspension pour accumulation de cartons, il prendra la place de Enzo Tchato. Kunde Malong aussi revient dans le groupe en lieu et place de Elliott Njongoue. François Mughe qui n’a pas de temps de jeu avec Marseille perd sa place numériquement au profit de la nouvelle recrue, Frank Magri. Pour rappel, Aliou Cissé, lui, annoncera sa liste ce vendredi à l’occasion de son face-à-face avec la presse.

🔴 OFFICIEL ! La liste des Lions Indomptables sélectionnés pour affronter la Russie et le Sénégal. Vos impressions ? pic.twitter.com/xTStQ4pQUd — CFOOT (@cfootcameroun) October 4, 2023

