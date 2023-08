La SüperLig Turque a repris ses droits ce weekend. Et pour clôturer cette première journée, une belle rencontre entre Alanyaspor et Basaksehir était au programme. Un match qui les istanbuliotes ont perdu (2-0).

Basaksehir démarre sa saison du mauvais pied. Opposé ce lundi à Alanyaspor, le club de Philippe Keny a perdu son match d’entrée. Basaksehir qui a fini 5ème lors de l’édition précédente, a pour objectif de revenir dans les premiers plans du championnat turc. Une mission qui démarre mal. Alanyaspor a commencé le match avec plus d’envie. Les coéquipiers de Karaca se procure des occasions se procurent beaucoup d’occasions et marqueront un but qui sera annulé par la VAR. Basaksehir ne trouve pas la solution pour contrer la fougue d’Alanyaspor. Dans le temps additionnel de la première période, Alanyaspor ouvre le score (1-0, 45+4).

La seconde période continue sur le même rythme. L’équipe d’Alanyaspor continue d’attaquer et Basaksehir ne trouve pas la faille. Et le carton rouge obtenu par João Figueirado ne vient pas arranger les choses. L’attaquant sénégalais Philippe Keny entre à la 77ème pour apporter du sang neuf. Une entrée sans effet. Et comme lors de la première période, Alanyaspor va doubler le score dans le temps additionnel (2-0, 90+6). Basaksehir s’incline ainsi pour sa première sortie de la saison.

Corendon Alanyaspor’umuz – RAMS Başakşehir FK: 2-0 (Maç sonucu) pic.twitter.com/ZAePrWQ7qp — Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) August 14, 2023

