Dans le cadre de la 9e édition des jeux de la francophonie Kinshasa 2023, l’équipe nationale de lutte du Sénégal a remporté le tournoi de lutte Africaine après sa victoire 3-2 devant le Niger.

Le Sénégal confirme son statut de meilleur nation en lutte africaine. Après avoir éliminé le Burkina Faso en demi-finale, l’équipe nationale du Sénégal est venu à bout du Niger en finale ce samedi. Dans une opposition très disputée, les lutteurs nigériens ont démarré en fanfare avec deux victoires d’affilée. Djamilou Bakoye Bajini et Mansour Issa Saley battent respectivement Babacar Diène et Mamadou Diouf. Il ne suffisait alors que d’une victoire de plus pour le Niger remporte la compétition. Le moment choisi pour les lutteurs sénégalais pour renverser la tendance.

Tour à tour, Siny Sembene, Gora Niang et Modou Faye « Ordinateur » dictent leur loi sur les Nigériens permettant ainsi au Sénégal de remporter la finale par équipe hommes dans cette discipline de la lutte africaine.

Trois médailles d’or décrochées en individuel

En plus de la médaille d’or obtenue en équipe, le Sénégal a enregistré trois autres médailles d’or dans les compétitions individuelles par catégorie de poid. Mamadou Diouf (76kg), Gora Niang (100kg) et Modou Faye « Ordinateur » (+100 kg) ont remporté chacun l’or. En tout dans cette discipline, le Sénégal totalise 8 médailles réparties comme suit : 4 médailles d’or, 1 médaille d’argent chez les Dames, et 3 médailles de bronze.

