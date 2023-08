La réunion technique précédant le démarrage effectif des compétitions en lutte africaine a eu lieu ce mercredi matin 2 Août 2023. Ainsi, après la pesée et la visite médicale, l’on a procédé à la constitution des différentes poules. Mais, comme on a neuf équipes en présence, c’est à un tournoi nordique qu’on aura droit, avec trois poules de trois.

Le Sénégal et le Niger ne peuvent pas se croiser en demi-finale

Comme il y a trois poules de trois, le premier de chaque poule se qualifie directement en demi-finale. Et le tableau des demi-finales devrait être complété par le meilleur 2e des trois poules. Ainsi, en demi-finale, le 1er de la poule A devrait croiser le 1er de la poule C, pendant que le 1er de la poule B croiserait le meilleur 2e des mais si ce meilleur 2e est issu de la poule B, il ne peut encore croiser le 1er de cette même poule qu’il a déjà croisé en combat de poule. Alors, le 1er de la poule A croiserait le meilleur 2e et les premiers des poules B et C devraient se croiser.

Ce qui fait que, dans aucun des cas de figure, le Sénégal ne peut croiser le Niger en demi-finale.

Poule A

Sénégal, Togo, Tchad

Poule B

RDC, Niger, Congo Brazzaville

Poule C

Burkina, Cameroun, Roumanie

Les ArenesTv