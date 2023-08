Les Lionnes ont rendez-vous avec leurs « meilleures amies » du Mali en demi-finales de l’AfroBasket 2023 jeudi soir à Kigali. Une revanche à prendre pour le Sénégal.

Après le tirage au sort des différents groupes début juin, l’affiche entre le Sénégal et le Mali sautait déjà aux yeux. Pratiquement deux mois plus tard et après six jours de compétition dans cette 28e édition du Championnat d’Afrique féminin de basketball, ce duel qui fait saliver les amoureux de la balle orange du côté de l’Afrique de l’Ouest aura lieu à deux reprises dans la BK Arena de Kigali.

En effet, bourreau du Cameroun en quarts de finale (80-77), les Lionnes du Sénégal retrouveront en demi-finales les Aigles du Mali dès ce jeudi. Les Sénégalaises, en rodage et en grande difficulté en phase de groupes conclue par deux défaites, ont retrouvé de l’allant contre l’Egypte puis face aux Camerounaises. Revigorées par ces deux prestations, elles vont se lancer à l’assaut de la forteresse malienne.

Les Maliennes, vainqueurs du Sénégal lors de leur deuxième match (72-49), ont littéralement fait exploser la Guinée ce mercredi (96-40). Aux joueuses de Moustapha Gaye donc de rester sur leurs gardes et d’être prêtes si elles souhaitent se hisser pour la 20e fois de leur histoire en finale du Championnat d’Afrique féminin de basket-ball pour maintenir leurs espoirs de rafler une douzième médaille d’or.

wiwsport.com