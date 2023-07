L’Equipe Nationale du Sénégal n’a pas réussi à relever la tête. Opposées, dimanche 30 juillet, au Mali pour leur deuxième match de la phase de groupes de l’AfroBasket Féminin, les coéquipières de Cierra Janay Dillard se sont inclinées (49-72).

Le chemin vers les sommets sera accidenté pour les Lionnes. Au lendemain de sa défaite en ouverture contre l’Ouganda (85-83), l’Equipe Nationale Féminine de Basket s’est encore pris les pieds dans le tapis lors de son deuxième match à l’AfroBasket 2023, lourdement battue par le Mali dimanche soir à la BK Arena de Kigali. Du coup, les joueuses de Moustapha Faye se compliquent la tâche pour la suite de la compétition. En huitièmes de finale, elles affronteront une équipe classée deuxième de groupe, potentiellement l’Egypte.

Une entame timide, une fin catastrophique

Les Sénégalaises ont d’abord semblé en place dans une entame de match intense, avec beaucoup de duels. Mais l’efficacité n’avait pas encore choisi son camp, elle n’était ni du côté sénégalais et encore moins de la partie opposée. Auteur d’une entrée en jeu solide, le Sénégal a réussi à faire la course devant, sans pour autant jamais parvenir à creuser l’écart, se faisant toujours prendre par des tirs lointains en fin de possession de la par des Maliennes. À la fin du premier quart-temps, il y avait que 5 points d’avance pour les Lionnes (16-11).

Après avoir connu un énorme trou d’air dans le deuxième quart-temps, Cierra Janay Dillard et ses partenaires se feront devancer pour la première fois – sans compter le premier panier du match en faveur du Mail – et voient donc leurs adversaires passer à 26-25. Toutefois, par l’intermédiaire notamment de l’Américaine naturalisée, auteure encore une fois d’une prestation exemplaire en étant meilleure scoreuse de la rencontre avec 20 points, le Sénégal parvient à repartir aux vestiaires en menant au score (28-26). Un très petit avantage.

Car cet écart ne durera pas pour longtemps à la reprise. Vite, les Maliennes repartent à l’attaque et font exploser le panier. Les Lionnes ne sont jamais parvenues à combler le gap. De l’autre côté du terrain, le Mali poursuivait un rythme inatteignable. Le Sénégal manquait de répondant et s’écroulait au moment de conclure et au moment de contrer. Compteur bloqué, joueuses impuissantes, Moustapha Gaye ne cessait de réclamer un temps mort, sans que ca causerie ne porte ses fruits. Les Maliennes, jamais inquiétées, ont pu exploser leurs adversaires…

