Tombeur du Cameroun au terme d’un quart de finale intense et d’une fin irrespirable (80-77), le Sénégal, sous la houlette d’une Cierra Janay Dillard époustouflante dans la raquette, se qualifie pour les demi-finales du Championnat d’Afrique Féminin de Basketball.

Dans la lancée de leur match de qualification face à l’Egypte, remporté par 71 à 60, les Lionnes ont montré du caractère cet après-midi à BK Arena de Kigali. Elles semblent avoir trouvé leurs marques ensemble et ça se ressent sur le parquet. Les deux défaites de la phase de poules sont déjà loin. Ce mercredi 2 août, ce sont donc les Camerounaises, pourtant premières de leur groupe, qui en ont fait l’amère expérience et subissent la revanche d’une équipe qu’elles ont battue lors du match pour la médaille de bronze en 2021. Cierra Janay Dillard et Couna Ndao ont bien suivi le rythme imposé par Jessica Thomas et Marina Ewono.

En quart avec des promesses

Et ça d’entrée de jeu. Malgré leur énorme retard par rapport à la fraicheur (le Cameroun était au froid depuis deux jours), les joueuses de Moustapha Gaye ont abordé ce duel explosif avec la mentalité adéquate. Un plein d’agressivité et d’envie qui leur a permises de se défaire des Egyptiennes, un adversaire, certes, moins coté sur le panier mais dont les Sénégalaises se sont défaites au courage et à la détermination ce mardi. Au fait, Cierra Dillard et ses partenaires ont finalement donné l’impression de corriger en partie leurs deux plus grosses lacunes sur leurs deux premiers matchs : la justesse sur les tentatives de tirs et l’agressivité.

Sur la feuille de match et sur le parquet, c’était assez étrange : le Sénégal n’a jamais semblé cette équipe-là qui venait de jouer en moins de 24 heures. Et c’est ce qui a permis à l’équipe de répondre aux assauts camerounais de la meilleure des manières. Les Lionnes ont imposé leur domination physique dès le début de match. Malgré une entame poussive dans le jeu, les Sénégalaises ont capitalisé sur leurs actions. Cierra Janay Dillard (qui retrouve ses étincelles et qui finit meilleure marqueuse du match avec 29 points) a mis ses partenaires sur les rails dans le premier quart-temps, en adressant deux paniers primés de suite pour égaliser (24-24).

Là aussi c’est dans la continuité. Mis en difficulté par Jessica Thomas, le Sénégal a dû s’appuyer sur son Américaine pour remporter le seconde quart-temps et aller à la pause avec seulement trois points de retard (32-29). La meilleure marqueuse des Lionnes a encore été bien en vue, notamment en début de seconde période. Immense, la meneuse de 27 ans, épaulée également par Couna Ndao, claque deux paniers à trois points consécutifs et permet au Sénégal… de passer pour la première fois devant dans ce match (32-35). Après, les joueuses de Moustapha Gaye n’ont plus jamais lâché, même pas perturbées par l’énorme fureur de leur sélectionneur.

Le Sénégal se complique la fin

Si Aya Traoré a de nouveau été en deçà de sa forme lors du premier match, le Sénégal s’est encore appuyé sur Fatou Babou Diagne et Oumoul Khairy Sarr pour bien mener la baraque. Cette dernière a inscrit 11 points et récupéré quatre rebonds, en plus de deux passes décisives. Elle a même été l’un des facteurs X de la victoire avec son leadership pour haranguer ses partenaires dans les moments les plus intenses, peu importe qu’elle soit sur le parquet ou sur le banc. Car disons-le, si la performance globale est intéressante dans le jeu, les Lionnes ont encore eu d’énormes trous d’air. Surtout dans le dernier quart-temps, en laissant le Cameroun revenir à égalité 57-57 après avoir pourtant été mené de onze points dans la moitié de la dernière période.

Pour dire que les deux équipes se sont rendues coup pour coup dans le money-time. C’est à ce moment que Couna Ndao décide de mettre trois points importants pour se défaire de la très grosse pression offensive des Camerounaises. Mais alors que Carine Silatsa venait de permettre aux siennes de recoller à moins de deux points (74-76) à 22 secondes de la fin, sa partenaire Marina Ewodo commet l’irréparable sur Cierra Janay Dillard. Et cette dernière ne se laisse pas prier en marquant ses deux derniers points du match, avant de laisser le cuir à Aya Traoré qui ramène le score à 74-80. Les trois points au buzzer de Jessica Thomas ne seront que pour du beurre. Score final 80-77 pour les plus grandes Lionnes, celles du Sénégal. En attendant le Mali ou la Guinée en demie.

#Afrobasket 🇨🇲🇸🇳 Cameroun 77-80 Sénégal 🏀

Les Lionnes qualifiées en demi-finale ⚠️ • Cierra Dillard 29 pts

• Fatou Babou Diagne 14 pts

• Oumoul Khairy Sarr 11 pts#AfroBasketWomen pic.twitter.com/SXnZTQtZ7u — wiwsport (@wiwsport) August 2, 2023

