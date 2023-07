Après sa victoire sur le terrain de Diambars (0-1), Génération Foot a donc été sacrée championne du Sénégal ce samedi. Un troisième titre logique tant l’équipe de Balla Djiba aura survolé les débats en seconde partie de saison.

Une domination nette et sans bavure, des occasions à la pelle en première période, mais un salut finalement venu d’un fait de jeu en seconde période. Pouvait-il finalement en être autrement ? Sacrée championne du Sénégal pour la troisième fois de son histoire après sa victoire sur la pelouse de Diambars samedi après-midi (0-1), l’Académie Génération Foot peut savourer. Car ce titre-là, obtenu à 80 kilomètres de leurs bases et sur le terrain d’un véritable rival, les Académiciens de Déni Biram Ndao le méritent amplement.

De la stabilité retrouvée

Passés leaders du Championnat après la 19e journée et un succès sur la plus petite des marges face à la SONACOS au Stade Ely Manel Fall, les poulains de Balla Djiba n’ont plus jamais lâché la main. Tellement repartis à grande vitesse que le Casa Sports, champion sortant, le Guédiawaye FC, qui a voulu jouer les trouble-fêtes, et évidemment Diambars n’ont pu suivre le rythme. Pourtant, faut-il le rappeler, GF sortait d’une pénible première partie de saison pour le moins compliquée (3 victoires sur les 11 premières journées).

Alors, évidemment, la remontée fantastique de GF répond à différents facteurs. Et le premier d’entre eux semble évident : de la stabilité. Car n’en déplaise aux plus fervents supporters des équipes nationales de petites catégories, dont nous-mêmes et sans doute ceux du côté de Déni, le sacre des Grenats a commencé à se dessiner après la fin de toutes les compétitions internationales, où s’engageaient notamment les U17 mais surtout les Lions locaux et les U20, même s’il faut rappeler qu’il y a eu plusieurs reports de matchs pour GF.

Captain Jean, le facteur X

Pleinement investis après le CHAN, la CAN U20 et le Mondial U20, Pape Mamadou Sy, Djibril Diarra, Cheikhou Oumar Ndiaye, Amidou Diop, Souleymane Basse et Ibou Sané ont redonné des couleurs à leur équipe. Plus d’expérience, plus de talent, ces six joueurs ont vite imposé leur loi à leurs différents adversaires. Leur prestation lors de cette « finale » face à Diambars en est la preuve parfaite : « Zikrou » et Jules Basse étaient infranchissables dans les couloirs, Ibou Sané insaisissable et décisif (a obtenu un penalty) et Diarra a été élu homme du match.

Autour de cette génération exceptionnelle, un joueur expérimenté qui a quasiment tout connu au club : Jean-Louis Barthelemy Diouf. Du haut de ses 27 ans, l’ancien joueur du Mosta FC s’est pleinement épanoui au milieu des jeunes frères. Comme par hasard, le futur joueur du TP Mazembe, symbole de la première partie de saison de son équipe, a dû attendre le début de la phase retour, exactement la 14e journée contre l’AS Pikine, pour s’offrir son premier but de la saison. Et puis, fracassant et irrésistible. 10 buts sur les 13 derniers matchs, pour rappeler que la forme des joueurs est parfois cyclique.

Attaquer en défendant d’abord

En plus de ses réalisations décisives, captain Jean n’a pas ménagé ses efforts. Présent dans la surface de vérité, manieur de balle par excellence et artificier sur la passe, «JLBD», déjà sacré meilleur buteur de Ligue 1 lors de la saison dernière, confirme et s’impose comme l’attaquant complet pour mener le bateau de Génération Foot, bien aidé par Pape Amadou Fall et Momar Diop Seydi. À ces deux des dribbles et accélérations dévastateurs et des centres chirurgicaux. Pas titulaires au début de saison, Seydi et Fall régalent depuis le départ de Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye, parti à l’intersaison à Metz.

Une bonne attaque, c’est bien mais accompagnée d’une très bonne défense, c’est encore mieux. Et sur ce point, GF a été classe. Ce n’est pas pour rien que cette équipe a tenu à trois reprises un 0-0 lors de la première moitié de saison. Et pour retrouver de l’élan offensif pour la seconde moitié de saison, GF a duu bien défendre. Le défense de Pape Mamadou Sy ne concédant que cinq petits buts en 13 matchs. À la baguette, le géant gardien de 26 ans et le défenseur de 21 ans Cheikhou Oumar Ndiaye, infranchissables. Pour le plus grand bonheur de Génération Foot. Joie aussi pour les supporters du RFC Seraing.

