Au terme d’une seconde partie de saison fabuleuse, Génération Foot est revenue des tréfonds du bas du classement de Ligue 1 pour se positionner, à trois journées de la fin, en très bonne posture pour remporter le Championnat.

Il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué… Et encore moins celle de l’Académie Génération Foot. Pourtant, au terme d’une première moitié de saison où les Grenats avait soufflé un mauvais vent, péché par une certaine jeunesse et complètement largués à douze points par le leader, Casa Sports, après la phase aller, il fallait posséder une sérieuse dose d’optimisme, un incroyable talent et une grande volonté pour être à la tête du classement de Ligue 1 avec cinq points d’avance sur son dauphin et adversaire de ce samedi, Diambars, à trois journées du terme.

Ou tout simplement, il fallait se méfier d’une jeunesse imprévisible, capable de se remobiliser pour une deuxième partie de saison où elle aura survolé quasiment tous ses autres adversaires. Notamment sur le bas du tracé où tant de formations, après Génération Foot, allaient se casser les dents par manque de régularité et par manque de précision quant à leurs objectifs. Evidemment, force est de constater que le calendrier a été favorable, d’autant que GF a totalement concentré ses atouts sur le Championnat, après son élimination dès les 16es de finale de Coupe du Sénégal.

« Ce n’est pas un exploit d’être leader aujourd’hui »

Mais c’est loin d’être un seul facteur pour expliquer cette fantastique remontée ou diminuer le mérite des Académiciens de Déni Biram Ndao. Si Génération Foot s’installe à la première place d’une Ligue 1 très longue, elle le doit surtout à son talent et à une superbe remobilisation. Pour s’en rendre compte, il suffit de voir le nombre de départs enregistrés par cette formation au cours de la saison. Incontournables dans le dispositif de Balla Djiba, Lamine Camara, Pape Amadou Diallo et Malick Mbaye ont plié bagages durant l’intersaison pour rejoindre le club satellite, le FC Metz.

« Je ne dirais pas que c’est un exploit (d’être aujourd’hui leader du Championnat), constate l’entraîneur de GF Balla Djiba. Les objectifs du club étaient très définis. Malgré un début de saison difficile, parfois dû à la sélection de joueurs dans les équipes nationales, il y a toujours eu de bons éléments. Nous sommes une académie. Il y a toujours moyen de trouver des remplaçants dans un centre de formation. Après, il y a eu de stabilité. Beaucoup de joueurs étaient désormais disponibles après les compétitions internationales. Tout le monde était motivé. »

« GF a fait une deuxième partie exceptionnelle »

De la motivation, c’est exactement ce qu’il faudra à Génération Foot pour espérer sortir vainqueur de ce duel contre une équipe qui l’a battu à domicile lors du match aller (1-2). Mais il ne faudra pas aller au Stade Fodé-Wade avec l’esprit revanchard. C’est l’avis de Balla Djiba. « La défaite à l’aller était juste un faux pas. Dans tous nos matchs, on essaie de faire un très bons résultats. On va aller y jouer tranquillement. On ne sera pas revanchard. C’est une rencontre spéciale qu’on appelle souvent le ‘derby des Académiciens’. On jouera à fond et on souhaite la victoire. »

Pour remporter son troisième titre de Champion du Sénégal, le premier depuis quatre ans, Génération Foot devra au moins maintenir une très bonne dynamique (9 victoires consécutives) face à une adversité qui n’a pas dit son dernier mot. « On va jouer notre football sans calculer sans pression, on veut gagner pour continuer à se faire plaisir même si l’on sait que GF a fait une deuxième partie exceptionnelle mais on a rien à perdre donc on va être fidèle à nos principes et attaquer », avertit Bruno Rohart, technicien de Diambars.

