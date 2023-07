Il suffisait à Génération Foot de ne pas perdre pour garder le champ libre à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1, mais elle a tenu à battre Diambars : après avoir vaincu son dauphin sur la plus courte des marges grâce, GF est sacré pour la troisième fois de son histoire. Une première depuis 2019.

2017, 2019 et 2023. Evidemment, il y a deux et quatre années d’écart. Raison pour laquelle Génération Foot est ravie d’avoir retrouvé son titre de Champion du Sénégal, ce samedi après-midi, que Diambars comptait lui retarder. Une équipe de Diambars qui, justement, n’a pas réussi à empêcher le troisième sacre des son rival académicien puisqu’elle s’est inclinée sur la plus courte des marges lors de la 24e journée de l’exercice, alors qu’il avait besoin d’une victoire pour revenir à deux points de son adversaire et rester dans la course.

GF accélère, Diambars résiste

Rien à dire : Génération Foot, qui compte désormais huit points d’avance sur son dauphin à deux rencontres de la fin, est décidément trop forte pour cette fin de saison. Pour autant, la formation de Balla Djiba a dû patienter car, pendant longtemps, Diambars a résisté aux nombreux assauts des visiteurs, malgré le soutien de son public, notamment en première période. À l’exception d’une belle percée de Babacar Mboup qui s’échauffe les gants de Pape Amadou Diallo, les poulains de Bruno Rohart n’ont fait que repousser.

Génération Foot s’est appuyée sur un Momar Diop Seydi bien trop en jambes et un Ibou Sané faiseur de malheur, avec vitesse et technique, pour mettre le feu dans les camps d’Idrissa Ndiaye. Après avoir manqué de très peu de reprendre un ballon qui tarde à se dégager dans la défense de Diambars (15e), l’ailier gauche de GF aurait pu permettre à Sané d’ouvrir la marque en lui délivrant un délicieux centre. Mais c’était compter sans sur la précipitation du feu-follet numéro 7 grenat, qui, oublié de tout marquage, manque l’immanquable (23e).

La suite est moins évidente pour Génération Foot, mais la formation de Déni Biram Ndao est restée solide face aux attaques placées de Diambars qui n’a pu réussir à profiter des quelques bons coups francs pour faire douter un Pape Amadou Diallo rassurant dans les airs. GF reprend le contrôle du ballon et son côté gauche continue de briller. Intenable, Momar Diop Seydi refait des siennes avec l’appui de Souleymane Basse. Servi, l’arrière gauche international U20 envoie un superbe centre en direction de Jean-Louis Barthelemy Diouf. Le capitaine de GF doit obliger Idrissa Ndiaye à un arrêt miraculé (42e), permettant à son équipe de souffler au moins de repartir aux vestiaires.

Idrissa Ndiaye malheureux, GF exulte

Au retour des vestiaires, le match devenait de moins en moins emballant. Mais Génération Foot redémarre son combat offensif, et Jean-Louis Barthelemy et Momar Seydi réchauffèrent les gants d’Idrissa Ndiaye en début de seconde période. En face, il manquait du répondant offensif, pendant que la défense rassurait très peu. Le malheureux Soulèye Gaye Faye ne dira pas le contraire. Pris de vitesse par un excellent Ibou Sané, le défenseur numéro 24 de Diambars commet une faute dans la surface, Maguette Ndiaye et ses adjoints ne réfléchissent pas deux fois et indiquent le point de penalty.

La suite, Jean-Louis Barthelemy, en capitaine, se charge, mais doit butter sur Idrissa Ndiaye. Sauf, le gardien de Diambars a repoussé la balle dans les pieds de Pape Moussa Fall, qui catapulte au fond de filer. Génération Foot exulte et coupe les pieds de son adversaire. Pas de réplique pour Diambars, GF peut donc se contenter de ce score. Lequel permet à la formation de Balla Djiba de décrocher le titre de champion du Sénégal au terme d’une fantastique remontée au classement et au terme d’une dixième victoire consécutive.

wiwsport.com