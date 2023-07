Le jeune attaquant sénégalais est prêté avec option d’achat par le CF Talavera de la Reina.

Comme annoncé il y a quelques jours, Souleymane Faye (20 ans) va bel et bien rejoindre le Real Betis. Un an et demi après son arrivée en Europe, l’ancien pensionnaire de l’Académie Galaxy Dakar va franchir une nouvelle étape en rejoignant le club andalou, où il est prêté par le CF Talavera de la Reina jusqu’à la fin de la saison prochaine, avec option d’achat.

L’international sénégalais U20 va renforcer la filiale du Real Betis, qui évolue en Quatrième Division d’Espagne. Lors de la saison écoulée, l’attaquant champion d’Afrique U20 avec les Lionceaux du Sénégal a participé à 29 matchs en Troisième Division d’Espagne, marquant un but et distillant 4 passes décisives. Il pourrait former un duo intéressant avec Assane Diao…

wiwsport.com