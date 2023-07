Il fait partie des joueurs les plus prometteurs de sa génération, il n’a pas échappé au sélectionneur de l’Espagne U19, Assane Diao Diaoune est activement courtisé.

Il est attaquant, joue au Real Betis, est né en 2005 à Ndongane, au Sénégal, est arrivé en Espagne à l’âge de 3 ans participe actuellement à l’Euro U19 avec La Rojita, Assane Diao Diaoune est l’une des belles promesses du côté de l’Andalousie. Lors de la saison écoulée, il a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives en Segunda Federación (D4). Forcément donc, il attire l’œil des recruteurs.

Selon les informations du quotidien espagnol AS, les regards de Liverpool et du RB Leipzig, particulièrement, n’ont pas tardé à déceler le talent du jeune joueur du Real Betis, dont le contrat se termine à la fin de saison prochaine. Cela veut dire donc que le club andalou va devoir se démener très vite pour prolonger sa pépite, afin de ne pas la voir filer gratuitement ou à un petit prix. Affaire à suivre.

🇪🇸 A Assane Diao, que juega con la Rojita el Europeo Sub-19, le queda solamente un año de contrato 👀 Su renovación no se acaba de concretar 🤔 Premier y Bundesliga, muy pendientes de élhttps://t.co/HqRaoSfP5V — Diario AS (@diarioas) July 6, 2023

