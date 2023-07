À la recherche de renforts pour sa filiale, le Real Betis a identifié le profil de Souleymane Faye. L’attaquant du CF Talavera va rejoindre le club andalou cet été.

Alors que le mercato estival bat son plein, le Real Betis s’active pour se renforcer, tant en équipe première que pour la filiale. Après quelques départs, le club andalou va enregistrer une arrivée dans le domaine offensif avec la venue de Souleymane Faye (20 ans). L’ancien pensionnaire de Galaxy Dakar et jusque-là joueur du CF Talavera sera prêté au Real Betis avec option d’achat.

Débarqué en Europe lors du mercato hivernal de l’année dernière, Souleymane Faye avait posé ses baluchons au Recreativo Granada, avant de s’en aller pour Talavera six mois plus tard. Lors de la saison écoulée, l’attaquant international U20 et champion d’Afrique de la catégorie a participé à 29 matchs en Troisième Division d’Espagne, marquant un but et distillant 4 passes décisives.

Pour espérer taper dans l’œil de Manuel Pellegrini, entraîneur de l’équipe première du Real Betis, il faudra d’abord à Jules de faire ses preuves avec le Betis Deportivo, qui ira sur une autre saison en D4. Souleymane Faye devrait ainsi former un duo avec son compatriote Assane Diao, mais à condition que ce dernier, qui intéresse Liverpool et Leipzig, reste encore en Andalousie.

wiwsport.com