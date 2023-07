Aucune montée directe n’a été validée ce dimanche soir en Ligue 2, puisque l’US Ouakam a fait match nul 1-1 contre Demba Diop FC, Jamono Fatick a remporté son choc face à l’AJEL de Rufisque.

À une journée de la fin, le suspense reste insoutenable en Ligue 2 pour la montée en Ligue 1. Leader avant la 25e et avant-dernière disputée ce dimanche 9 juillet, l’US Ouakam a perdu son fauteuil, la faute à son match nul (1-1) au Stade Caroline Faye face au Demba Diop FC. Au classement, c’est le Jamono Fatick qui signe l’excellente opération en remportant (1-0) le choc de la journée contre l’AJEL de Rufisque.

Avec cette victoire, le club fatickois vire en tête de la Ligue 2, laissant l’USO (2e) et l’AJEL (3e) à deux points derrière, au classement. Vous l’aurez donc compris que l’accession dans l’élite se jouera entre ces trois formations lors de l’ultime journée. Au moment où le Jamono se déplacera sur le terrain du Port, l’USO et l’AJEL vont respectivement en découdre à domicile avec deux thiessois, Wallydaan FC et Thiès FC.

Port en National

En bas de classement, il y avait aussi d’enjeux, et il y en aura encore lors de la dernière journée. Condamné depuis quelques semaines, l’UCST Port Autonome, qui avait repris des espoirs grâce à son succès (1-0) contre Mbour Petite-Cote lors de la précédente journée, est finalement tombé les armes à la main. Les Portuaires sont en effet officiellement relégués en National malgré leur nette victoire (2-1) face au DUC.

La dernière place pour une descente se jouera entre six équipes qui se tiennent à trois points : Keur Madior (13e, 27 points), DUC (12e, 28 points), Mbour Petite-Cote (11e, 29 points), Amitié FC (10e, 30 points), ASAC Ndiambour (9e, 30 points) et ASC HLM (8e, 30 points). Pour la dernière journée, il y aura entre autres oppositions DUC – MPC, Demba Diop FC – Keur Madior, HLM – Amitié FC. Un dernier acte qui s’annonce palpitant.

Tous les résultats de la 25e journée de Ligue 2

Demba Diop FC 1-1 US Ouakam

DUC 1-2 Port

Jamono Fatick 1-0 AJEL

HLM Dakar 1-2 ASAC Ndiambour

Thiès FC 1-1 Amitié FC

Oslo FA 0-1 Keur Madior

ASC Walidaan 0-1 Mbour PC

