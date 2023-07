La NBA a annoncé officiellement ce samedi la création de la NBA Cup, tournoi qui sera organisé en cours de saison régulière. Les 30 équipes de la ligue nord-américaine y participeront. La finale de cette première édition se jouera le 9 décembre à Las Vegas.

La NBA a officialisé ce samedi la création de la NBA Cup, son tout premier tournoi organisé durant la saison régulière, en dévoilant les groupes de la première édition à laquelle participeront les 30 équipes de la ligue nord-américaine au cours du prochain exercice. Le commissaire de la NBA, Adam Silver, a souligné que l’idée avait été discutée pendant 15 ans par les responsables de la ligue avant d’aboutir à un format inspiré de certaines compétitions de football européen.

Comment fonctionne cette nouvelle compétition ? Les 30 équipes de la NBA seront réparties en six groupes de cinq équipes, trois de la Conférence Est et trois de la Conférence Ouest. Chaque équipe affrontera une fois les quatre autres, jouant chacune deux fois à domicile et deux fois à l’extérieur.

Ces matches se dérouleront les mardis et vendredis du mois de novembre à partir du 3 novembre. Les premiers de chaque groupe et les deux meilleures équipes suivantes se qualifieront pour les quarts de finale, à élimination directe, qui se dérouleront les 4 et 5 décembre. Les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales qui se dérouleront à Las Vegas le 7 décembre, la finale ayant lieu deux soirs plus tard.

