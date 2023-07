Suite à son départ à Middlesbrough, le gardien Seny Dieng a livré un touchant message d’adieu aux supporters de QPR.

C’est la fin d’une aventure longue de sept ans et parfois semée d’embuches. La saison prochaine, Queens Park Rangers évoluera sans son gardien phare sur les trois dernières saisons, Seny Dieng (28 ans). L’international sénégalais a effectivement accepté de démarrer un nouveau challenge toujours en Championship, mais cette fois-ci du côté de Middlesbrough, où il s’est engagé jusqu’en 2027.

Un départ majeur très clairement pour QPR, qui perd là un taulier et un des joueurs les plus appréciés par les supporters et en même dans le vestiaire, mais qui a connu une saison 2022-2023 bien trop compliquée, à l’image de tous ses autres partenaires. Conscient tout de même de l’opportunité que lui ont offert les pensionnaires du Loftus Road Stadium, Seny Dieng a livré de touchants adieux.

« Après 7 ans à Queens Park Rangers, le moment est venu de se dire au revoir. Je ne pourrai jamais assez remercier le club pour l’opportunité qu’il m’a donné, en commençant par les propriétaires, les entraîneurs, tout le personnel et tous mes coéquipiers. Un merci spécial à tous les fans qui m’ont poussé pendants les moments de hauts et de bas. Je garderai toujours le club dans de bons souvenirs et je le souhaite tout le meilleur pour la suite », a écrit le champion d’Afrique de 28 ans sur son compte Instagram.

