Seny Timothy Dieng n’est plus joueur de Queens Park Rangers. Les supporters de QPR s’étaient fait à l’idée depuis quelques jours, en raison des rumeurs de départ du portier international sénégalais, mais c’est désormais officiel : le gardien de 28 ans quitte les Hoops pour rejoindre Middlesbrough, toujours en Championship d’Angleterre. Il a signé un contrat de quatre ans.

Arrivé à Queens Park Rangers en 2016 en provenance du MSV Duisburg, Seny Dieng aura vécu quelques prêts en Grande Bretagne, notamment au Whitehawk FC, Hampton & Richmond Borough, Stevenage, Dundee FC et Doncaster. C’est en 2020 que le portier formé à Grasshopper est devenu un titulaire à QPR, portant ce maillot à 121 reprises, dont 116 matchs en Championship… et un but.

C’est justement l’expérience dans l’antichambre du football anglais qui a poussé Middlesbrough a jeté son dévolu sur le champion d’Afrique. Et malgré l’arrivée du gardien australien Tom Glover, le Sénégalais devrait bien être le numéro 1 de l’entraîneur Michael Carrick la saison prochaine. Quatrième de Championship lors du dernier exercice, Boro aspire sans doute à mieux en 2023-2024.

