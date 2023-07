Ce lundi, le club d’Azam FC a officialisé l’arrivée, dans ses rangs, de l’analyste vidéo Ibrahima Diop. Le jeune technicien qui a signé un contrat de 3 ans avec le club tanzanien a réagi sur cette nouvelle expérience mais aussi les dessous de son départ.

Pour un jeune analyste vidéo, tenter une expérience à l’étranger est une chose qui n’est pas vraiment évidente. Pourtant Ibrahima Diop l’a fait ! L’ex collaborateur de Jaraaf et de Teungueth FC qui est connu par les observateurs du foot local pour sa passion à travers ses réseaux sociaux, a quitté le Sénégal.

Ibrahima Diop a signé un contrat de 3 ans avec Azam FC (Tanzanie). Une nouvelle aventure qui ne laisse pas le jeune sénégalais indifférent. « Je ressens de la fierté, beaucoup de fierté. Mais je ressens aussi de la reconnaissance pour les gens qui ont cru en moi. Les gens qui croient en mon travail. Cette nouvelle étape de ma carrière est aussi l’aboutissement de beaucoup de travail, des nuits blanches et beaucoup de sacrifices », a réagi Ibrahima Diop sur wiwsport.com.

Acolyte de Youssouph Dabo au Teungueth FC et puis au Jaraaf, l’analyste vidéo n’a attendu que quelques mois avant de rejoindre ce dernier en Tanzanie dans sa nouvelle expérience. L’ancien technicien de TFC a joué un rôle décisif dans sa signature comme il nous le révèle. « C’est le coach (Youssouph Dabo) qui a souhaité m’avoir avec lui dans ce nouveau projet. On a travaillé ensemble à Teungueth puis au Jaraaf et maintenant à Azam », a confié Ibrahima Diop.

Toutefois, si Diop a bien pu compter sur la confiance de la direction d’Azam FC, c’est bien parce qu’il a du talent à revendre. Et mieux, pour lui, c’est une opportunité d’aller continuer sa progression et son expérience à l’étranger. « Au-delà de ce lien avec Dabo, je n’ai pas eu besoin d’être convaincu car c’est une belle opportunité pour un jeune analyste comme moi. C’est un autre contexte qui s’offre à moi, mais surtout avec l’opportunité de grandir. Les dirigeants d’Azam ont pu voir mon travail et ça été plus facile par la suite. Ça ne se refuse pas ! », a reconnu Ibrahima Diop qui intègre ainsi le staff de Youssouph Dabo à Azam FC.

Pour rappel, Ibrahima Diop a signé en même temps que Khalifa Ababacar ‘’Kana’’ Fall (Coach des gardiens de but) dans le club tanzanien ce lundi. Une belle colonie sénégalaise en vue autour du coach Dabo.

🚨 DONE DEAL 🚨 Tunayofuraha kuwatangaza wataalamu wawili wapya kwenye benchi letu la ufundi chini ya Kocha Mkuu, @Youssou_Dabo. Tunamtambulisha, Khalifa Ababakar Fall (wapili kutoka kulia), kuwa Kocha mpya wa Makipa na Ibrahim Diop, kama Mchambuzi wa mechi (Video Analyst) 👇 pic.twitter.com/tB2loJERim — Azam FC (@azamfc) July 3, 2023

wiwsport.com