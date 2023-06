C’est désormais officiel, Edouard Mendy est un nouveau joueur d’Al Ahli. Le club saoudien a officialisé l’arrivée du portier international sénégalais ce mercredi.

Et un autre international sénégalais. Trois jours après l’arrivée officielle de Kalidou Koulibaly dans les rangs du club d’Al-Hilal, une autre formation de la Saudi Professional League s’est offerte des services d’un champion d’Afrique 2022.

Arrivé mardi soir sur les terres saoudiennes, Edouard Mendy a officiellement rejoint Al Ahli ce mercredi après-midi. Après trois saisons passées sous les couleurs de Chelsea, l’international sénégalais rejoint le club saoudien pour les trois prochaines saisons comme nous l’informe la vidéo d’annonce d’Al Ahli.

L’ancien joueur du Stade de Reims et du Stade Rennais s’en va donc de Chelsea, qu’il avait rejoint en 2020 après quatre belles années entre la Ligue 2 et la Ligue 1 françaises. En l’espace de trois saisons, Edouard Mendy (28 sélections en Equipe Nationale du Sénégal), élu meilleur gardien du monde en 2022, a disputé 105 matchs avec les Blues, remportant la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Europe et la Coupe du Monde des Clubs.

wiwsport.com