C’est désormais officiel : un an après son arrivée à Chelsea, Kalidou Koulibaly quitte déjà les Blues. Comme attendu, le défenseur sénégalais s’est engagé en faveur d’Al Hilal, en Arabie saoudite.

Oui, c’est bien officiel fois, Kalidou Koulibaly en a fini avec le football européen. Dimanche, le club saoudien d’Al Hilal a annoncé la signature du défenseur international sénégalais, qui s’est engagé pour les trois prochaines saisons. Une destination qui ne surprendra personne, tant elle était annoncée avec insistance ces derniers temps. L’ancien joueur du Napoli a rejoint l’équipe saoudienne après que cette dernière ait déboursé la modique somme de 25 millions d’euros, proposant un salaire mirobolant au Champion d’Afrique.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que tout est allé très vite pour Kalidou Koulibaly. Approché par l’Inter Milan juste après la fin de la saison, le joueur de 32 ans s’est finalement laissé convaincre par l’exil doré saoudien. Ainsi, l’ancien joueur du FC Metz met un terme à plusieurs belles années dans le football européen. Après son passage à Metz, Koulibaly avait rejoint Genk en 2012, deux ans après son arrivée à Naples, avec lequel il a disputé 317 matchs et remporté deux titres (une Coupe d’Italie et une Supercoupe d’Italie).

Après Koulibaly, Edouard Mendy

Les belles années du capitaine des Lions en Italie ont convaincu Chelsea qui a déboursé 38 millions d’euros l’été dernier pour l’arracher à Naples. Hélas pour KK, l’expérience chez à Londres n’a pas fonctionné comme il l’espérait, entre concurrence et une blessure musculaire qui l’avait tenu éloigné des terrains un mois entre avril et mai 2023. Les résultats médiocres de Chelsea, douzième et pas de qualification en coupe d’Europe, ont dû probablement faire réfléchir Kali sur son avenir à Chelsea… Et puis, le voilà en Arabie saoudite.

À Al Hilal, Kalidou Koulibaly aura comme entraîneur l’Argentin Ramón Díaz (63 ans). Le Sénégalais ne manquera pas non plus de coéquipiers africains de renoms si on sait déjà que l’attaquant nigérian Odion Ighalo et le Mali Moussa Marega sont contractuellement liés à ce club. D’autre part, le nouveau numéro 3 d’Al Hilal devrait s’affronter sur les pelouses saoudiennes et surtout en Saudi Professional League face à son compatriote Edouard Mendy, puisque le portier est également sur le point de quitter Chelsea pour Al Ahli.

wiwsport.com