Au bout de trois saisons à Chelsea, Edouard Mendy a fait comme Kalidou Koulibaly en décidant de quitter les Blues pour rejoindre l’Arabie saoudite et le club d’Al Ahli, où il s’est engagé jusqu’en 2026.

L’Arabie saoudite ne s’arrête plus et va se renforcer avec un champion d’Afrique, quelques jours après avoir fait signer Kalidou Koulibaly à Al Hilal. Dans les petits de la Saudi Professional League depuis la fin de saison, Edouard Mendy s’est engagé en faveur d’Al Ahli ce mercredi. À 31 ans et au terme d’une saison qu’il a passé pour la plupart du temps sur le banc des remplaçants, le portier s’apprête à entamer un nouveau chapitre bien loin de l’Europe mais toujours prêt des regards.

En l’espace de trois saisons à Chelsea, l’ancien gardien de but du Stade de Reims et du Stade Rennais a joué un rôle clé lors de la superbe campagne des Blues en 2020-2021, en remportant notamment la Ligue des Champions, puis Supercoupe d’Europe et la Coupe du Mondes des Clubs, en 2022. Dans la foulée de son départ officiel dans le Golfe, les Blues ont ainsi décidé de rendre un bel hommage dans un communiqué à celui qui a également été élu meilleur gardien de l’UEFA et du monde après sa première saison.

Edou Mendy has left Chelsea and joined Al-Ahli FC. ✍️ — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 28, 2023

« On se souviendra mieux du joueur de 31 ans à Stamford Bridge pour le rôle clé qu’il a joué dans notre conquête à la gloire de la Ligue des Champions en 2021. Mendy n’a concédé que deux buts en sept matches à élimination directe, et ces buts étaient des volées imparables de l’attaquant de Porto Mehdi Taremi et Karim Benzema du Real Madrid. L’international sénégalais a enregistré neuf clean-sheets en Ligue des Champions en 2020/21, un exploit réalisé par aucun autre gardien de but lors de sa première saison dans la compétition de clubs d’élite européenne.

Ces performances ont permis à Mendy d’être nommé gardien de but de la saison de l’UEFA Champions League, le meilleur gardien de but masculin de la FIFA, et l’ont aidé à se classer deuxième lors du vote pour le trophée Yashin, un prix qui récompense les meilleurs buteurs du jeu. Il n’est devenu que le deuxième gardien de but de l’histoire de Chelsea à être sélectionné pour cet honneur. La deuxième campagne de Mendy à Stamford Bridge a apporté plus de succès. Nous avons remporté la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, la deuxième de celles à venir quelques jours seulement après qu’il ait été le héros du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, sauvant le coup de pied décisif lors des tirs au but.

Ayant commencé sa carrière dans les échelons inférieurs du football français, et même passé plusieurs mois sans club, Mendy s’est hissé au sommet du football européen avec Chelsea. Personnage extrêmement sympathique sur et en dehors du terrain, il aura toujours une place dans notre histoire pour ses contributions significatives à notre triomphe en Ligue des champions 2021. Pour cela, et pour tout le reste, nous sommes reconnaissants. Bonne chance, Edou ! »

