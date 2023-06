Quelques instants après l’annonce officielle de son transfert à Al-Ahli, Edouard Mendy a tenu à laisser un émouvant message à Chelsea et ses supporters.

Mercredi après-midi, Chelsea a officiellement annoncé le départ d’Edouard Mendy, trois années après son arrivée. Le portier international sénégalais, devenu, en si peu de temps, un des joueurs les plus appréciés du côté de Stamford Bridge grâce notamment à ses grosses prestations lors de la campagne 2020-2021, s’est engagé en faveur d’Al-Ahli. Quelques instants après son départ officiel, il n’a pas réussi à cacher son émotion lors d’un message publié sur son compte Instagram.

Mendy se rappelle de sa réussite chez les Blues. « Alors que je me prépare à entamer un nouveau chapitre de ma carrière, il est difficile de dire au revoir. J’ai passé trois années incroyables à porter le maillot du Chelsea FC, au cours desquelles nous avons eu de grands succès, notamment en remportant la Ligue des champions, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs de la FIFA », souligne le champion d’Afrique.

« Je souhaite sincèrement au club de nombreux titres dans les années à venir »

« Je tiens à remercier sincèrement Roman (Abramovitch), Marina (Granovskaia), Petr (Čech), Christophe (Lollichon), et tout le staff qui m’ont permis de représenter ce club prestigieux. Je suis reconnaissant à mes entraîneurs et à tout le personnel pour les leçons et la croissance inestimables que j’ai vécues. Un grand merci à tous mes coéquipiers pour l’aventure inoubliable que nous avons partagée ensemble ».

Le portier de 31 ans, qui a également reçu un bel hommage de la part de son désormais ex-club, termine son message en direction des supporters. « Je tiens également à exprimer ma profonde gratitude à tous les fans pour leur incroyable soutien tout au long de mon séjour à Chelsea. Même s’il est temps pour moi de tourner une nouvelle page. Je souhaite sincèrement au club un succès continu avec les nouveaux propriétaires et de nombreux titres dans les années à venir. »

wiwsport.com