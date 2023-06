Quelques jours seulement après de leur transfert, les nouveaux joueurs de Liepāja ont été titularisés lors de la victoire (3-2) face à Metta, dimanche.

Ce fut le grand signal de la nouvelle destination préférée des pensionnaires de l’Institut Diambars. Il y a une semaine, Bacary Sané (20 ans / défenseur central), Cheikh Faye (24 ans / arrière droit), Bilaly Diallo (24 ans / arrière gauche) et Mouhamadou Moustapha Diaw (21 ans / attaquant) quittaient la formation de Saly pour rejoindre la Lettonie, plus précisément le club de Liepāja.

Et alors que les Vert et blanc disputaient dimanche un match de Virsliga avec la réception de Metta d’Ousmane Sow et de Lamine Correa, l’entraîneur Tamaz Pertia n’a pas hésité à directement lancer d’entrée ses nouveaux joueurs sénégalais, accompagnés dans le onze titulaire par Mame Balla Tine (27 ans). Un choix qui a porté ses fruits puisque Liepāja a enchaîné une troisième victoire (3-2).

Une façon de démontrer clairement que les équipes du Championnat letton font pleinement confiance aux jeunes footballeurs sénégalais. En effet, avec ces nouvelles arrivées en provenance de Diambars et celle du défenseur Mame Balla Tine, ancien joueur de Diambars, Cholet et Martigues, le Sénégal reste plus que jamais la nation étrangère la plus représentée en Virsliga (17 joueurs).

