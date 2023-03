Après deux journées dans la nouvelle saison de Virsliga, il n’est pas inutile de s’intéresser à la présence des joueurs sénégalais, très représentatifs en Lettonie.

Ces dernières années, beaucoup de jeunes joueurs sénégalais – la plupart formés à Diambars, certains en provenance de l’US Ouakam, AS Douanes ou encore AS Pikine – sont partis lancer leur carrière européenne dans le Championnat de Première Division de Lettonie. Alors, après deux journées disputées dans la nouvelle saison 2023 et avant la reprise post-trêve internationale, il n’est pas inutile de s’intéresser à la présence de nos compatriotes du côté du pays de la mer Baltique.

Pour cette campagne, comparée à celle précédente, il y a une légère augmentation. Troisième nation la plus représentée en 2022, avec dix joueurs au compteur, derrière l’Ukraine (12) et le Brésil (12), le Sénégal a en effet fait mieux cette année, exportant plus que ces deux nations pour se mettre à la première place de ces statistiques qui proviennent du site Transfermarkt.

Cette saison, douze footballeurs sénégalais évoluent en Virsliga. C’est un de plus que le Brésil, deux de plus que l’Ukraine et la double devant le Nigeria, classé troisième avec 6 joueurs. Le Ghana arrive en 4e position avec 5 joueurs, devant la Côte d’Ivoire, la Serbie, le Cameroun et la Croatie, tous avec quatre représentants, alors que la Lituanie et la Géorgie ont 3 et la France 2.

Enfin, les footballeurs sénégalais présents en Virsliga au début de cette saison sont : Ousseynou Niang (Riga FC), Djibril Gueye (Valmiera FC), Alioune Ndoye (Valmiera FC), Mor Talla Gaye (Riga FC), Mouhamed El Bachir Ngom (Riga FC), Pape Fall (Valmiera FC), Victor Diagne (Valmiera FC), Mouhamed Correa (FC Metta), Meissa Diop (Valmiera FC), El Hadji Mané (Auda FC), Ousmane Sow (FC Metta) et Malèye Diagne qui, recruté tout récemment par le Riga FC, a été prêté dans la foulée à l’Auda FC.

wiwsport.com