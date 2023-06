Depuis un certain temps maintenant, la Virsliga est devenue la destination privilégiée des joueurs formés par Diambars. Durant ce mercato, de jeunes talents viendront rejoindre les rangs de cette ligue. Au total, quatre joueurs provenant de l’académie de Saly sont attendus en Lettonie.

Il est clair que le championnat de Lettonie attire de plus en plus de joueurs sénégalais, notamment ceux issus de Diambars. Après Riga FC, FK Auda et Valmeira, qui comptent au total plus d’une dizaine de ressortissants sénégalais, c’est au tour de Liepaga de jeter son dévolu sur la Ligue 1. Et qui de mieux que Diambars pour être le fournisseur idéal ? En effet, Wiwsport a appris que l’académie dirigée par Saer Seck a envoyé quatre de ses pensionnaires du côté de la Lettonie.

À l’issue d’une négociation bien menée entre les dirigeants de Liepaja et ceux de Diambars, les deux parties ont trouvé un accord sur la signature de joueurs. Il s’agit des défenseurs Cheikh Faye, Bacary Sané et Bilaly Diallo, ainsi que de l’attaquant Mamadou Mustapha Diaw. Ces joueurs vont tous rejoindre les rangs de Liepaja, actuellement quatrième du championnat. En revanche, Diambars sera plus que jamais affaibli après avoir libéré des joueurs importants de son effectif.

wiwsport.com