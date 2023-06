Du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d’Ivoire accueillera la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football. Les éliminatoires, qui détermineront les 23 nations qualifiées pour cette phase finale, ainsi que le pays hôte, touchent à leur fin.

À l’issue de la cinquième journée, huit équipes ont validé leur billet pour la suite de la compétition. Dans le groupe A, le Nigeria et la Guinée-Bissau se sont définitivement détachés. En déplacement à Monrovia, les Super Eagles ont remporté le match difficilement sur le score de 3-2 face à l’équipe de Sierra Leone. L’attaquant Kelechi Ịheanachọ a marqué le but de la victoire grâce à un beau travail du latéral gauche Zaidu Sanusi. De leur côté, les Djurtus ont assuré le minimum syndical contre São Tomé-et-Príncipe en s’imposant 1-0. Zinho Gano a marqué l’unique but du match à la 55e minute.

Cabo Verde a remporté la bataille au sommet de la poule B en battant le Burkina Faso (3-1). Grâce à cette victoire à domicile, les Requins Bleus sont désormais à égalité de points (10) avec les Étalons. Les deux équipes sont maintenant hors de portée du Togo et de l’Eswatini, qui comptent respectivement cinq et huit points de retard.

Dans le groupe D, l’Égypte a vaincu (2-1) la Guinée pour se qualifier. Malgré la défaite face aux Pharaons, le Syli national a également accompli la même chose six jours plus tard. Le match nul entre l’Éthiopie et le Malawi a été suffisant pour le bonheur des protégés de Kaba Diawara. Le Mali, qui a remporté la victoire (2-0) contre le Congo, sera également du voyage en Côte d’Ivoire. Les Aigles ont contourné le piège tendu par les Diables rouges au stade Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville, grâce aux buts d’Ibrahim Koné et de Nene Dorgeles.

Absente de la précédente édition, la Zambie a corrigé le pays organisateur de la prochaine CAN en remportant une victoire de 3-0, pour retrouver la grand-messe du football continental. Les Chipolopolos, menés par un Patson Daka incisif, ont créé l’enfer pour les Éléphants. Un signe de la défaite ivoirienne est que le capitaine Serge Aurier a marqué contre son propre camp sous la pression adverse. Enfin, la Guinée équatoriale a réussi à vaincre la Tunisie (1-0) pour accrocher le bon wagon. Le Nzalang Nacional est ainsi en tête de sa poule, juste devant les Aigles de Carthage, déjà qualifiés avant cette journée.

Dans les groupes C du Cameroun, E du Ghana et I de la République démocratique du Congo, tout est encore possible. Les équipes qui les composent sont très proches les unes des autres. Il faudra donc patienter jusqu’aux derniers matchs, prévus pour début septembre 2023, pour connaître le dénouement de ces groupes.

Les équipes qualifiées : Côte d’Ivoire (pays organisateur) Algérie, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Maroc, Afrique du Sud, Égypte, Zambie, Nigeria, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mali, Guinée

Les équipes encore en course : RD Congo, Gabon, Soudan, Mauritanie, Ghana, Angola, Centrafrique, Namibie, Cameroun, Burundi, Tanzanie, Ouganda, Gambie, Congo, Mozambique, Bénin.

