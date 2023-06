Invaincu après onze combats dans l’arène, Mor Kang Kang (Écurie Cheikh Mbaba) aura à cœur de s’offrir un douzième succès ce dimanche 18 juin à l’arène nationale face à Youssou Ndour (École de lutte Balla Gaye).

Mor Kang Kang réussira t’il a conserver son invincibilité ou pliera t’il face à Youssou Ndour ? Voilà la grosse interrogation qui entoure le combat de ce week-end ficelé par Iboulaye productions. D’un côté il s’agit d’un phénomène de l’arène qui reste l’un des rares lutteurs à avoir remporter tous ses combats. Doté d’une grande technique en lutte pure, Mor Kang Kang qui n’a fait que cinq années de carrière a su se frayer très vite un chemin pour se faire un nom dans l’arène sénégalaise. Sa dernière victoire contre Alioune Sèye Jr a confirmé tout le bien que beaucoup d’amateurs pensaient de lui.

Mais en face, il y’a un bulldozer qui se dresse devant lui. Fils de feu Balla Gaye 1, homonyme du lion de Guédiawaye, Youssou Ndour n’a aucune leçon à recevoir de personne. Son père était un lutteur affirmé et il a très tôt était destiné à nouer le « nguimb » pour faire honneur à la famille. Et même s’il a connu quelques difficultés dans sa carrière, Youssou Ndour (11 victoires et 3 défaites) n’a plus mordu la poussière depuis la saison 2016-2017 où il avait chuté face à Mama Lamine 2. Il reste sur une série de quatre victoires de rang dont un succès retentissant contre le doyen Boy Sèye 2. Bon bagarreur, le rejeton de Balla Gaye 1 a un avantage certain dans ce domaine par rapport à Mor Kang Kang. Mais la précision de ce dernier est chirurgicale une fois qu’il a saisit son adversaire. Une chose que Youssou Ndour devra éviter pour ne pas être une victime expiatoire du pensionnaire de l’écurie Cheikh Mbaba.

