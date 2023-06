Blessé le 21 novembre 2022, il sortait sur civière lors de notre match contre les Pays-Bas. Cheikhou Kouyate est resté des mois sans jouer et est revenu en lice le 1er avril pour simplement 4 minutes. Malgré cette longue blessure, le milieu de terrain a gagné du temps de jeu en fin de saison lui permettant de revenir en sélection. A la fin de la séance d’entrainement d’hier, le « roi Lion » a répondu aux questions des journalistes.

Benin vs Sénégal

On se prépare bien. Nous sommes chez nous et maintenant le groupe a envie de bien finir. Faire plaisir au peuple sénégalais et nous faire plaisir aussi. Maintenant, c’est un match qu’on va prendre au sérieux et on a envie d’aller au Bénin pour gagner ce match là.

Sénégal vs Brésil

C’est un match amical qu’on a envie de jouer tout le temps. C’est un match test. Il faut se tester au meilleur pour se jauger et cela fait plaisir de jouer ce match là contre une grande équipe.

Ton état physique après la longue blessure

Je reviens de loin. C’est une longue blessure mais cava beaucoup mieux.

La polémique suscitée par la blessure

La polémique est inévitable mais je rends grâce à Dieu, d’ailleurs je ne crains que lui. Beaucoup disent que c’est la faute de l’équipe nationale ce qui est faux. C’était de mon propre initiative.

Inapte à jouer

Il faut savoir que tout est de ma faute. La commission médicale ne voulait pas que je joue. Le médecin de la tanière aussi, il m’avait interdit de jouer et de s’entrainer. C’est moi qui forçait pour jouer. Je ne voulais pas lâcher mes coéquipiers, j’ai pris la responsabilité de continuer la compétition.

Un retour en compétition difficile

Après l’opération, la convalescence a pris 4 mois. J’ai forcé. J’ai plus travaillé mon pied droit, plus fort que l’autre. Je me suis encore blessé pour mon premier match après 25 minutes. J’ai pris la décision de forcer encore. C’est le même cas qu’en équipe nationale mais comme c’est en club, personne n’en parle. Maintenant, je me sens bien, tout cela est derrière moi.

Toujours à Nottingham ?

Ah non non, je reste à là-bas ( rires) !

