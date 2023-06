L’Équipe Nationale de Beach Soccer compte un renfort venu de la Ligue 1 de football à 11. Serigne Moctar Koita, pensionnaire de Teungueth FC, sacré récemment Champion d’Afrique lors du CHAN 2023 en Algérie, va prêter main forte aux Lions du sable.



La tanière de Mamadou Diallo qui se prépare aux Jeux africains de plage du 23 au 30 juin à Hammamet (Tunisie) compte des forfaits dont celui de l’attaquant Babacar Fall. Ainsi, le sélectionneur a jeté son dévolu sur l’ancien Insulaire. En regroupement fermé à Toubab Dialao, Serigne Moctar s’est confié à wiwsport. Il se dit prêt à vivre la grande aventure sur le sable.

Serigne, vous êtes le nouveau dans la tanière du Beach Soccer. Comment s’est passé votre convocation, l’appel du coach ?

C’est une belle surprise. Le sélectionneur Mamadou Diallo me suivait durant le CHAN et mon profil l’intéressait. Donc, il m’a contacté à mon retour, il a appelé mes dirigeants et m’a fait savoir que l’équipe nationale avait besoin de moi et j’ai répondu à l’appel de mon pays naturellement.

Qu’est ce qui t’a motivé à accepter la convocation en cette période où le championnat n’est pas terminé ?

Je suis toujours motivé pour jouer en équipe nationale. Je suis un joueur, j’aime mouiller le maillot de l’équipe nationale dignement donc je n’ai pas hésité à dire oui à coach Mamadou Diallo. En disant oui, je remplis mon devoir de citoyen en répondant à l’appel de la nation.

Est-ce qu’il était difficile pour ton club de te mettre à la disposition de l’équipe nationale ?

Non. D’ailleurs, j’en profite pour remercier le président du club, le staff technique et tout le monde. Les dirigeants à Teungueth sont de bons patriotes parce qu’ils savent que l’équipe nationale est importante pour un joueur. Ils m’ont facilité le bon de sortie.

Comment se passe le regroupement ? La tanière des Lions du Beach Soccer est-elle différente ?

On a une bonne vie de groupe. Tout le monde se porte bien. On s’entraîne très bien, des séances très intenses. Une bonne entente et beaucoup de discipline ici, c’est vraiment que j’ai noté.

Quels sont tes objectifs avec l’équipe nationale de beach Soccer ?

On a en ligne de mire la coupe du monde, d’aller le plus loin possible, disputer notre première finale, remporter le trophée pourquoi pas. Donc, toutes les compétitions à venir, c’est bien pour préparer cela.

On dit que le football sur le sable est plus difficile que sur la pelouse, cela ne te fait-il pas peur ?

C’est vrai qu’il existe une grande différence entre le foot à 11 et le beach Soccer. Sur le sable, c’est plus physique et plus dur. Donc, on fait des efforts supplémentaires, on s’adapte pour répondre aux attentes de notre convocation.

