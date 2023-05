Les demi-finales de la saison 3 de la BAL se disputeront cet après-midi au Kigali Arena. L’AS Douanes jouera ainsi son premier match dans le carré d’as de la BAL. Pabi Gueye et ses hommes ne font plus de calcul !

C’est sans doute la mentalité à adopter quand on fait face à un favori du titre. Qui plus est invincible jusqu’ici ! Le Petro Luanda qui regorge d’expériences de la BAL avec Carlos Morais, Ater Majok ou encore Solo Diabate qui cherche un 3etitre… Tous des armes offensives. D’ailleurs, l’Ivoirien, joueur le plus titré de cette nouvelle ligue africaine se méfie de « l’équilibre » des Gabelous. « Je dois dire que je m’attends au même match qu’on a joué contre ABC d’Abidjan (victoire 88-84). L’As Douanes, c’est une équipe avec beaucoup de qualités, de grands défenseurs, de bons intérieurs, comme Crawford qui peut marquer à tout moment. Vraiment, je trouve que c’est une équipe très équilibrée. Même lorsqu’il y a les changements, l’intensité reste. Donc, faudra beaucoup se méfier… S’ils sont arrivés en demi-finale, cela veut dire que c’est une bonne équipe. Ils ont aussi des ambitions comme nous. Il faudra donc y aller à fond. Il n’y a pas favori sur ce match-là » a fait savoir Solo dans un entretien avec Le Quotidien.





En effet, l’AS Douanes s’est fait un surnom de « trouble-maker » pouvant sortir le grand jeu dans un match. Cela depuis sa première participation en 2021 où elle s’est arrêtée en quart de finale. Les Gabelous ont tiré les bons enseignements de cette première expérience en rajoutant de la qualité dans le recrutement et du temps dans la préparation. Malmenée au début de la Conférence Sahara, la mayonnaisede l’équipe mise en place a pris forme au bon moment pour sortir le champion en titre, l’US Monastir. Sans doute, le déclic pour motiver davantage le groupe dont le jeu collectif a surtout décroché cette première qualification en demi-finale pour un club sénégalais. C’était d’ailleurs le premier objectif des Douaniers qui désormais, jouent le tout pour le tout. Il faut garder le rythme et s’améliorer en shoots comme en rebonds : un meilleur impact dans la raquette. « Comme on dit, l’appétit vient en mangeant. On va se donner à fond pour espérer se qualifier en finale et continuer à faire rêver les Sénégalais. C’est un match que nous allons aborder avec beaucoup de sérénité, de sérieux, avec une bonne préparation sur le plan mental et une présence sur le plan défensif », a fait savoir le coach Pabi au journal Le Quotidien.

Programme des demi-finales

15h Gmt – Petro Luanda vs AS Douanes

18h30 Gmt – Stade Malien vs Al Ahly

wiwsport.com